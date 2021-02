Preminuo čuveni džez muzičar Čik Koria

TAMPA BEJ – Čuveni američki džez pijanista i kompozitor Čik Koria preminuo je u sredu ujutru u gradu Tampa Bej na Floridi u 79. godini, preneli su svetski mediji, kao i njegova Facebook stranica.

Koria je bio jedan od džez muzičara sa najviše muzičkih nagrada, jer je tokom života osvojio 23 Gremija, a u karijeri je ya mnoga priznanja bio nominovan čak 60 puta.

Muzičar je umro od retkog oblika raka, koji je tek nedavno bio otkriven, stoji u zvaničnom saopštenju.

Armando Entoni Čik Koria rođen je 12. juna 1941. u gradu Čelzi, države Masačusets u SAD, a najpoznatiji je kao osnivač džez sastava „Return to Forever“ tokom 70-ih godina, gde je okupio sve same zvezde ovog žanra: Herbi Henkok, Kit Džeret, MekKoj Tajner i Bil Evans.

Njegove kompozicije “Spain,” “500 Miles High,” “La Fiesta,” “Armando’s Rhumba” i “Windows” smatraju se džez standardima u svetskim okvirima.

Kasnih 60-ih godina prošlog veka bio je član benda slavnog Majlsa Dejvisa i time je učestvovao u stvaranju žanra – jaž fusion, odnosno kombinacije džeza i rok muzike.

Sa ovim legendarnim džez umetnikom, Koria je svirao na dva “live” albuma: “Black Beauty: Live at the Fillmore West” i “Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East.”

Uspevao je da eksperimentiše sa raznim žanrovima, od kamerne i simfonijske muzike, preko klasičnog džeza, fusion, progresiv roka, latinskog džeza do dečjih pesama i avangardnog džeza.

Smatrali su ga jednim od najvećih pijanista džez univerzuma u periodu posle Džona Koltrejna, a u prvi plan dospeva upravo nakon spomenutog perioda saradnje sa Majlsom Dejvisom.

Sa grupom “Return to Forever” gostovao je u prestonici Srbije pre više od 10 godina u Beogradskoj Areni, a onda na istom mestu je ponovo svirao poslednji put u julu 2017. godine, kao solo izvođač, odnosno kao sastav Ćick Corea Electric Band.

(Tanjug)

