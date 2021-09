Preminuo glumac Vili Garson iz serije „Seks i grad“

NJUJORK – Glumac Vili Garson, najpoznatiji po ulozi lovca na talente Stenforda Blača iz serije Seks i grad (Sex and the City) umro je u 57. godini, saopštio je njegov sin.

U hit seriji HBO igrao je ulogu bliske prijateljice Keri Bredšou, koju je tumačila Sara Džesika Parker, a nedavno je radio na spin-of seriji And Just Like That (Samo tako), prenosi BBC.

Garson je bio poznat i po ulozi prevaranta Mozija u TV seriji White Collar,a uzrok njegove smrti nije otkriven.

Rođen kao Vilijam Garson Pašamant u Nju Džersiju 1964. godine, Garson je studirao glumu i magistrirao likovnu umetnost.

Karijeru glumca je počeo 1980-tih kada je dobijao manje uloge u nekoliko popularnih televizijskih serija, među kojima su Uzdravlje! (Ćeers), Porodične veze (Family Ties) i Zakon u Los Anđelesu (LA Law).

Pojavio se i u nekim od hit serija devedesetih, poput Dosijea Iks i Prijatelji (Friends).

Emitovanje serije Seks i grad je počelo je 1998. godine, a Garson se od početka pojavljivao u ulozi Stenforda, a potom i u dva filma proisteklih iz serije.

Mario Kantone, koji je u seriji igrao Garsonovog partnera Entonija Marentina, napisao je na Instagramu: „Skrhan sam i preplavljen tugom. Bio si Božji dar“.

Sintija Nikson, koja je u seriji igrala Mirandu Hobs, izjavila je da su svi voleli Vilija i obožavali da rade sa njim.

Majkl Patrik King, izvršni producent serija Seks i grad i Samo tako, rekao je da je Garson radio „čak i dok je bio bolestan“, ne navodeći detalje.

Garson je takođe bio snažan zagovornik usvajanja, a 2009. godine je usvojio sina Nejtana, koji je na Instagramu objavio vest o smrti.

(Tanjug)

