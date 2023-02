Preminuo kompozitor Bart Bakarak

BEOGRAD – Jedan od najvećih kantautora u istoriji popularne kulture Bart Bakarak preminuo je u 94. godini, piše Gardian

Slavni kompozitor je ušao u istoriju muzike kao autor niza velikih pop hitova koje je iznedrio iz sebe od pedesetih do osamdesetih godina prošlog veka.

Najčešće je na čuvenim kompozicijama sarađivao s tekstopiscom Halom Dejvidom.

Najveći deo kompozicija namenio je pevačici Dion Vorvik.

A nakon uspeha s njom sarađivao je sa ikonom soula Dasti Springfild, zatim Bobijem Džentrijem, Džeki Dešenon…

Bakarakovu kompoziciju „I Say a Little Prayer“ pevala je Areta Frenklin, „What’s New Pušycat?“ izvodio je Tom Džons, baladu „The Look of Love“ Dasti Springfild, a za numeru „Raindrops Keep Falling on My Head“, iz filma „Buč Kesidi i Sandens Kid“ dobio je Oskara i Gremi nagradu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.