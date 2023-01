Preminuo Motaunov kompozitor Beret Strong

DETROIT – Jedan od najznačajnih kompozitora američke soul kuće „Motaun“ Beret Strong preminuo je u 81. godini, saopštio je Motaun muzej ne navodeći uzrok.

Strong je bio prisutan od početka rada kuće iz Detroita, a napisao je izvodio pesmu „Money (That’s What I Want)“ 1959. godine, koju su kasnije obradili i Bitlsi.

Sa Normanom Vitfildom je napisao hitove kakvi su „I Heard It Through the Grapevine“ za Gladis Najt end Pips i „Papa Was a Rollin’ Stone“ kojususnimili Temptejšns.

Osnivač kuće Motaun Beri Gordi je opisao Strongove pesme kao „revolucionarne u duhu, koje su hvatale duh vremena“.

