Producentkinja Dzoan Borsten: Oleg Vidov je voleo Jugoslaviju

BEOGRAD – Dugometražni dokumentarni film „Oleg“ rediteljke Nađe Tas, zasnovan na autobiografiji čuvene sovjetske filmske zvezde Olega Vidova (1943-2017), imaće premijeru večeras na 50. FEST-u u velikoj sali Doma Omladine Beograda.

Supruga velikog glumca Džoan Borsten, producent tog ostvarenja, bila je danas gost Festa i predstavila je projekat kao zanimljivu biografiju svog pokojnog muža.

„Oleg je veoma voleo vašu zemlju, Srbiju i tadašnju Jugoslaviju, ona je bila važan deo njegovog života. Kod vas je snimio osam filmova i znam koliko je govorio tada o Festu kao značajnom festival svetskog nivoa“, započela je svoju priču Džoan Borsten.

Publika će ovaj film u programu „Fest Fokus – van konkurencije“ moći i sutra da pogleda na istom mestu u DOB-u, a u nedelju na sceni bioskopa Cineplexx Galerija Belgrade (sala 7) u kompleksu Beograd na vodi.

Film otkriva neverovatnu životnu priču Olega Vidova, koji je rođen u komunističkoj Rusiji, a sa 25 godina postao jedan od najslavnijih glumaca ŠSR-a.

Međutim, slava nije mogla da ga spasi od političkog sistema koji je pokušavao da kontroliše njegov život: bio je na crnoj listi i pretili su mu smrću zbog čega je bio primoran da prebegne na Zapad.

Tada američka novinarka – Džoan Borsten, upoznala je sovjetskog glumca Olega Vidova 1985. godine kada je stigao u Rim gde je ona živela, da bi prebegao u Američku ambasadu.

„Jedini broj telefona koji je Oleg imao jeste od glumca Ričara Harisona, sa kim se družio, koji se pojavljuje u filmu. On mu je i pomogao dalje, a inače je bio poznat kao američki glumac sa karijerom u akcionim italijanskim filmovima, što je poslužilo kao inspriracija Kventinu Tarantinu za lik Leonarda di Kaprija u ostvarenju „Bilo jednom u Holivudu“, približila je tu glumačku ličnost producentkinja filma i udovica Olega Vidova.

Oleg i Džoan venčali su se 1989, živeli zajedno u Kaliforniji naredne 32 godine, i ostali zajedno do njegove smrti 2017. godine.

U dokumentarcu čestvuju poznate ličnosti sa ovih prostora i svetska imena: Milena Dravić, Tanasije Uzunović, Merima Isaković, Veljko Bulajić, Vladimir Andrejev, Mihail Barišnjikov, američki reditelji – Rodžer Donaldson, Volter Hil, Ričard Harison, Valentina Titova, Sergej Vidov, Brajan Koks (u ulozi naratora), Kosta Ronin.

Duhovito je Džoan opisivala prve susrete sa Olegom.

„Iako mi mnoge žene neće poverovati, ali ja se uopšte nisam zaljubila u njega na prvi pogled, niti mi je važan bio njegov fizički izgled. Prvo, kada sam ga upoznala, bio je u licu sav crven kao rak, jer je dugo bio na plažama. Drugo, sam se ošišao, i to je očajno uradio, tako da nije bio privlačan. Uz sve to engleski je prilično organičeno poznavao, pričao je samo u sadašnjem vremenu, govorio je samo ruski, ali i srpski”, pripovedala je njegova supruga.

Tokom 2021. godine film „Oleg“ je prikazivan na važnim festivalima u – Moskvi, Pragu i Talinu (Estonija) – „Tallinn Black Nights Film Festival“.

Kada je Oleg Vidov 2017. godine neočekivano preminuo, ostavio je svojoj supruzi Džoan autobiografiju koju je pisao nekoliko godina sa uputstvima kako da je dovrši.

„Naravno, bila sam tada u žalosti i nisam odmah pomišljala da se upustim u snimanje filma. A onda, kada je prošlo neko vreme, shvatila sam da mi je on dao zadatak da uradim, i da je na meni da to ispoštujem“, objasnila je Džoan Borsten.

Upustila se u veoma opsežno istraživanje i snimanje dokumentarca, tri nedelje je živela u Beogradu, onda je išla do Sarajeva, kasnije u Austriju, tri puta je boravila u Rusiji.

Pandemija ih je omela da film završe ranije, tako da je snimanje okončano početkom 2021.

Ideja da se snimi ovaj dokumentarni film realizovana je upravo kada je Džoan počela da putuje po svetu, da intervjuiše mnoge Olegove kolege glumce, reditelje i prijatelje.

Film predstavlja zapis njenog putovanja dok je pratila istoriju Olega Vidova od rođenja do samog kraja.

„Pričali su o njemu kao o sovjetskom Robertu Redfordu, tako su ga definisali. Kada sam rekla svom ocu da se zabavljam sa glumcem, on mi je strogo podviknuo – „Nikako sa glumcem!“. A kada sam ga pitala – „Ali on je sovjetsi glumac, mogu li barem sa njim?“, tata mi je odbrusio – „Ma u čemu je razlika!“, priseća se Borsten.

(Tanjug)

