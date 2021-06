Profesor Milašinović: Kosovo je riznica naše kulture

BEOGRAD – Kosovo je riznica naše kulture i ne treba to da zaboravimo, izjavio je danas predsednik Nacionalnog komiteta Srbije za saradnju sa Uneskom, prof. dr Goran Milašinović, i dodao da bi kulturnim identitetom trebalo da izražavamo nacionalni identitet.

Što se tiče zahteva Prištine upućenog Unesku pre dve nedelje da se četiri srpska manastira na Kosovu i Metohiji iskljuce iz kategorije ugroženih spomenika i da im se promeni zemlja porekla, Milašinović je rekao je za RTS da poruke koje dolaze iz Prištine ne treba ignorisati, ali da nema mesta velikoj panici kada je rec o članstvu privremenih institucija u Unesku.

„Kada se setimo 2015. godine, kada su oni bili veoma aktivni i kada su želeli da postanu punopravni članovi, tada su se već u ovo vreme videle aktivnosti u Parizu, videle su se aktivnosti na licu mesta koje su pokazivale da se oni spremaju za članstvo, odnosno njihovu želju za članstvo“, rekao je on.

Milašinović je naveo da u ovom trenutku takvih aktivnosti nema, ali da su iznenađenja uvek moguća, pošto, kako je naveo, Priština uvek reaguje kako joj kažu sponzori i da je moguće da će se i ove godine kandidovati, ali da je pozicija Srbije jača sada nego 2015. godine.

Govoreći o zahtevu Prištine da se manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji uklone sa spiska ugroženih objekata, on je naveo da oni nemaju pravo da pišu Komitetu za svetsku baštinu, pošto je Srbija potpisnica Konvencije o svetskoj baštini, a institucije u Prištini nisu.

„Komitet za svetsku baštinu taj dokument ne treba da razmatra. Ima pravo da ga razmatra, ali to ne bi bila uobičajena praksa. Mi treba da se ponašamo strogo u skladu sa Ustavom Uneska. Mi smo odgovorni kao država potpisnica konvencije o baštini koja je na teritoriji Kosova i Metohije. Prema tome, to je naša briga i treba da ostane tako“, kazao je Milašinović.

On je ocenio da je u pitanju stvar za lokalnu i političku upotrebu i dodao da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Ministarstvo kulture redovno šalju izveštaje o stanju tih dobara i neprestano upozoravaju na kršenje prava i očuvanje tih dobara.

Milašinović je podsetio da je, istovremeno sa zahtevima Prištine, organizacija „Evropa nostra“ proglasila Visoke Dečane za jedan od najugroženijih spomenika i da zbog toga misli da njihovi zahtevi nisu ozbiljni i da je reč o političkoj poruci.

Govoreći o uzurpiranom zemljištu manastira Visoki Dečani, Milašinović je istakao da prvobitno nije postojala ideja o putu koji bi se tu pravio, već da je plan nastao kada je Haradinaj došao na vlast.

„Njihovi sponzori ih neprestano upozoravaju da treba da vrate crkvenu zemlju. Oni to nisu uradili. Bezbroj kontraargumenata postoji da oni i dalje ne ispunjavaju pravila koja su nužna za održanje lokalne zajednice oko nekih kulturnih dobara. Oni nemaju pravo da vode brigu formalno, ali mogu kao lokalna zajednica da to rade, a to neprestano ne rade“, istakao je Milašinović.

On je istakao da Kina predsedava Komitetu ove godine i da raspoloženje nije takvo da se dodaju teme koje polarizuju.

Kada je reč o mogućoj kandidaturi Prištine za članstvo u Unesku i Komitetu za svetsku baštinu, Milašinović je naveo da oni to ne mogu da rade bez sponzora i da je nepovoljno za Prištinu to što Albanija izlazi iz Komiteta za svetsku baštinu, kao i da odnos broja zemalja koje su priznale samoproglašenu nezavisnost i onih koji nisu ide u korist Srbije.

On je rekao da na Kosovu i Metohiji postoji 1.300 crkava, koje su dokaz o postojanju srpske kulture, što je više nego u ostatku Srbije.

„Kosovo je riznica naše kulture i istorije i mi nikako ne treba da to smetnemo s uma i zaboravimo i treba uvek da se borimo. Mislim da je dobra prilika ta povećana pažnja na kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji, da je dobra da usmerava mladu generaciju, da jednu vrstu patriotizma koja je do sada išla jednim tokom koji je agresivan, ratnički, skrenemo prema jednoj vrsti kulturnog patriotizma“, kazao je Milašinovic.

(Tanjug)

