Proglašeni laureati nagrade Brankovog kola “Stražilovo“

SREMSKI KARLOVCI – Ovogodišnja nagrada “Stražilovo“ za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu, po odluci žirija, ravnopravno je pripala Milanu Vićiću za knjigu “Večna proleća“, Bojani Kulidžan Gromović za “Nebogled“, Jeleni Vujanović za “Ma nije mi ništa“ i Filipu Božiću Dejanoviću za “Zbogom, simboli“.

Specijalna nagrada “Stražilovo“ pripala je panorami poezije đaka Karlovačke gimnazije “Pesme posle nas“, koju je priredila prof. dr Maja Stokin.

Kako navodi direkcija Brankovog kola, ovogodišnje priznaje će svečano biti uručeno 11. septembra na “rajskom Stražilovu“, kod spomenika Branku Radičeviću, na jubilarnom 50. Brankovom kolu – koje će trajati od 10. do 20. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu.

Pesnik Milan Vićić diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za ruski jezik, književnost i kulturu.

Po rečima žirija Brankovog kola, u čijem su sastavu Nenad Grujičić, Ivan Lalović i Ratko Lončar, “u svojoj drugoj knjizi poezije Vićić se nametnuo snažnom imaginacijom i superiornim darom za ‘rad u jeziku’“.

“U to nas upravo uveravaju njegova “Večna proleća“, dijalektička apologija “dramatičnosti čovekove nevečnosti i večne nečovečnosti“ u procesu potrage za “svojim“… Koristeći raznovrsne alate jezičkog – od arhaičnog, mitološkog, vernakularnog, žargonskog, zaumnog, kovaničkog – Milan Vićić kao već formirani mladi-stari pesnik, predočava “antički“ strah od prirode kao htonskog prostora i “romantičarski“ užas izazvan gradskim prostorima“, navodi žiri u obrazloženju nagrade.

Bojana Kulidžan Gromović magistrirala je na Katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nagrađena knjiga “Nebogled“ nudi “raznovrsnu lepezu refleksija sa motivima i pitanjima čovekovog postojanja, fantazmagorične probleske iskustva, zavičajne prizore i snove, urbani svet sa socijalnim i društvenim iskušenjima“.

“Kao rođena pesnikinja, ne libi se da u prvi plan stavi ljubavnu poeziju, to jest prožimanje muškog i ženskog principa kao nezaobilaznu temu za umetničku obradu, to jest kao elementarni zahtev za ispunjenje misije pesničkog talenta u svim vremenima. U ovoj zbirci pesama nalazi se usađena ljudska iskrenost da budeš to što jesi“, obrazložio je žiri.

Jelena Vujanović trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

U svom prvencu “Ma nije mi ništa“ donosi “nešto lutalačko i boemsko, nešto što daje poetičku pretpostavku za dalje građenje odnosa prema umetnosti i životu, to jest ključ za aktuelne sekvence i svevremene stvaralačke vizije“.

“Naspram pomodne “kontraljubavne“ i “kontraptriotske“ poezije, Vujanovićeva upravo insistira na čistoj emociji u otvaranju rodoljubivih i ljubavnih tema. Vera u poeziju i pesnički govor, u čoveka i prirodu, u maternji jezik i božansko, glavni su stubovi ove nagrađene knjige, blago za nova poetička otkrića“, ističe žiri.

Filip Božić Dejanović trenutno studira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Njegov nagrađeni pesnički prvenac “Zbogom, simboli“ obiluje “zrelošću “poete vatesa“, onoga koji ima vizije nakon pređenog puta-iskustva, intimnog nerazumevanja i patnje, i postaje slobodan – nudi drugima da bude vođa njihovog emotivnog putešestvija“.

“Na tom putu traumatizovani svet zbacuje tvrdokorne oklope i kaveze, otvara neslućene prostore neba-poezije i stvaralačkog vaskrsnuća… Ovaj prvenac donosi veoma originalnu poetičku šifru koja može poslužiti i pesniku i drugima da kreativno tragaju i traju u vremenu“, navodi žiri.

Specijalna nagrada “Stražilovo“ pripala je panorami poezije učenika Karlovačke gimnazije “Pesme posle nas“, koju je priredila profesor srpskog jezika i književnosti dr Maja Stokin.

U panorami se nalaze pesme Alekse Vilića, Isidore Antonijević, Natalije Đorđević, Ive Maksimović, Nikoline Dikić i Helene Budimir.

“Ovu nagrađenu knjigu određuje njena mladalačka osnova, poezija iz košnice mladih talenata Karlovačke gimnazije, a u slavnoj auri Sremskih Karlovaca i Brankovoga Stražilova. Godine provedene u Karlovačkoj gimnaziji godine su sa zvezdama na dohvat ruke i pesničkim vizijama u neograničenom maštarijumu maternjega jezika“, kaže žiri u obrazloženju.

Priznanje “Stražilovo“ postoji 47 godina i po rečima direkcije Brankovog kola “uživa ugled nagrade sa najlepšim imenom u savremenoj srpskoj poeziji i književnosti“.

Među mnogim dosadašnjim dobitnicima ovog priznanja nalaze se Radomir Putnik, Nenad Grujičić, Zafir Hadžimanov, Ivan Lalović, Rastko Lončar, Dušan Zaharijević, Gorica Radmilović, Nikola Rausavljević, Milan Ćosić, Ivana Stojić, Irena Plaović, Aleksandra Batinić, Marko Milovanović Marun, Zdenka Valent Belić, Milan Gromović, i drugi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.