Promocija drugog izdanja romana „Veprovo srce“ Draga Kekanovića

BEOGRAD – Nagrađivani književnik Drago Kekanović, rodom iz Hrvatske, bio je večeras gost izdavačke kuće “Laguna” u Beogradu povodom promocije drugog izdanja svog poznatog romana „Veprovo srce“.

Na predstavljanju dela u knjižari Delfi SKC, pored autora su govorili i Muharem Bazdulj, pisac i novinar, Slađana Ilić, književna kritičarka, kao i moderatorka Tanja Vučković ispred „Lagune“, izdavača ovog ostvarenja.

Prvi dobitnik novije nagrade „Beogradski pobednik“ za novi roman „Privrženost“ (Laguna, 2021) Drago Kekanović (76) je večeras istakao da sam naslov romana „Veprovo srce“ nije asocijacija na Jugoslaviju, kako je to učitala i analizirala Tanja Vučković, iako to možda tako deluje.

Pisac je naveo da je taj vepar u naslovu i knjizi zapravo jedna vizija kako bi trebalo da izgleda Jugoslavija, kojom autor nije bio zadovoljan dok je postojala, iako su je mnogi obožavali i dizali u nebesa, i da je to simboličan prikaz kako su junaci ove proze videli i doživljavali bivšu SFRJ.

Višestruko nagrađivani roman „Veprovo srce“ priča je o lovu na velikog vepra, koja na alegorijski način obrađuje temu zastrašivanja i proterivanja Srba iz Hrvatske sa početka 90-h godina 20. veka.

„Nema ništa tužnije na svetu od muških strasti koje se ne mogu zadovoljiti. Zato je ta muška tuga ovde vidljiva i dosta izražena. Ipak, pisac Igor Mandić mi je rekao, odnosno „optužio me“ da sam napisao „ženski roman“. Prvo sam mislio da se samo šali, a onda shvatam da je vrlo ozbiljan. Opet, srećan sam ako je ovde izašla i neka moja ženska strana u knjizi“, napomenuo je Kekanović.

Drago Kekanović, inače rođen u mestu Bratuljevci u opštini Velika u Zapadnoj Slavoniji, rekao je ove noći da nije nimalo očekivao toliki ođek i uspeh svog romana, koji je prvi put objavljen 2012. godine.

„Svestan sam bio da je knjiga dobro napisana, uostalom, tolike nagrade su to i potvrdile. Ipak, stvarno se nisam nadao da će i nakon 10 godina knjiga imati dalje život evo i u novom izdanju kod vas u „Laguni“, ocenio je pisac Kekanović i otkrio da je radni naslov bio „Lovački roman“ .

Dvadeset godina po izbijanju građanskog rata u Hrvatskoj, četvorica prijatelja nalaze se u Beču povodom svadbe koju organizuje takođe izgnanik, to bi bio zaplet romana.

Jedan od njih Ranko Musulin započeo je čudesnu priču o lovu na velikog vepra, koji se odigravao paralelno sa prvim rafalima na Slavoniju. Kada je otpušten sa posla u Zagrebu i primoran da se kao pripadnik druge nacije povuče na planinu Papuk da bi preživeo, Musulin doživljava saobraćajni udes na ivici šume.

Spasavaju ga Mali Mitar, ostareli seoski ekscentrik do koga još nije stigla vest da je drug Tito umro, i mladić Goran, vojni begunac, sa kojima će nakon oporavka krenuti u lov na božanskog Diva, velikog vepra čije tragove otkrivaju kraj Musulinovog prevrnutog automobila.

Roman je osvojio Vitalovu nagradu „Zlatni suncokret“ za knjigu godine, kao i „Branko Ćopić“, „Svetozar Ćorović“, „Borisav Stanković“, „Dušan Vasiljev“.

Muharem Bazdulj prisetio se kad je davno čitao rane priče Kekanovića i u njima nalazio „najliterarnije elemente hrvatskog borhesizma“. Odnosno, kako je naveo Bazdulj, generacije pisaca su u to vreme stasavali pod uticajem Danila Kiša i Horhe Luisa Borhesa, čuvenog argentinskog književnika, koje su svi voleli.

„Onda je Drago ođednom nestao sa radara, nisam ga više mogao pronaći, da bi se ponovo vratio 2012. godine sa „Veprovim srcem“. Drago mi je da sam preporučio „Laguni“ da objavi novo izdanje, da povežem pisca i izdavača. Tako je knjiga izašla u dva izdanja tokom proteklih 10 godina, sada ulazi u novi život“, primetio je Bazdulj.

Kekanović je prvi laureat nagrade „Beogradski pobednik“ osnivača Biblioteke grada Beograda u čijem je žiriju bila Slađana Ilić, koja je otkrila da je ovaj pisac pobedio jednoglasno, svi članovi su bili za njega.

Ona shvata da je za mnoge bilo veliko iznenađenje što je Kekanović postao laureat za roman „Privrženost“ , jer su verovatno očekivali neko „zvučnije ime“.

„Da je Drago više ili stalno prisutan u književnosti, da živi kod nas, sve te njegove knjige bi bile istaknutije, vidljivije. Knjiga „Veprovo srce“, kao da je pisana za mene. Toliko emocija, lepote, to je ono što nam veoma nedostaje danas u književnosti, prozi. On ima i smisla za detalje, kao i Goran Petrović u svom romanu „Papir“, isto dobitnik „Beogradskog pobednika“ ove godine. Takođe, roman me je donekle podsetio i na Miloša Crnjanskog“, zaključila je Slađana Ilić, kao knjizevni kritičar.

Pisac Drago Kekanović diplomirao je Jugoslavenske jezike i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i radio kasnije kao urednik u časopisima „Studentski list“, „Polet“ i „Prolog“ (bio je osnivač tog pozorišnog magazina).

U svom bogatom književnom opusu je objavio zbirke proze (priče, pripovetke), spisa, poezije, romane, bio je i scenarista, dramaturg, 25 godina urednik Dramskog programa Televizije Zagreb, takođe urednik i priređivač izdanja u Srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta“.

