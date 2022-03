Prva Nagrada Narodne biblioteke Srbije za najbolji roman biće dodeljena 21. juna

Na konferenciji za novinare na kojoj je objavljeno da su u žiriju pored predsednika Kovačevića i Vladan Matijević, Vladimir Tabašević, Ljubica Arsić, Milisav Savić, Mira Mitrović, Enes Halilović, Vule Žurić i Dejan Stojiljković, upravnik NBS Vladimir Pištalo je rekao da je ustanovljena „nagrada koju će pisci davati piscima“.

„Pisci će ocenjivati pisce. Razlog za to je očigledan zato što pisci znaju svoj posao. Oni govore o nečemu što znaju.Da li biste radije da vas operiše neko ko ima iskustva ili neko ko je gledao sa strane? Vrlo jednostavna stvar – to rade ljudi koji znaju svoj posao i to mogu da rade na iskustvo i intuiciju, a ja bih dodao i na strast“, istakao je Pištalo.

(Tanjug)

