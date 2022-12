Prvi novogodišnji matine koncert na Kolarcu, Biseri Veletanlić nagrada

BEOGRAD – Prvi novogodišnji muzički matine na Kolarcu održan je večeras sa dva koncerta, na kome su nastupili britanski vokalni sastav “The Queen’s Six”, i nakon toga klavirski duo Vasil Hadžimanov i Matija Dedić.

Specijalna gošća gala koncerta na samom kraju bila je džez i šlager diva Bisera Veletanlić, koja je laureat specijalne nagrade Zadužbine Iiije Milosavljevića Kolarca za trajni doprinos muzičkom životu Beograda.

Nagradu joj je uručio novi direktor Kolarca Aleksandar Peković, ističući da je Bisera izuzetna umetnica sa izvanrednom i dugom karijerom koja je svojom muzikom učinila mnogo za ovaj grad i našu zemlju, posebno za hram muzike i umetnosti kakav je Kolarac.

Muzičarka je bila veoma emotivna, uzbuđena.

„Veoma mi je velika čast, ali zaista, zaista izuzetno velika. Šta će ovo značiti, za tako kratko vreme, još jedna važna nagrada za mene iz Srbije“, izjavila je Veletanlić, misleći na nagradu za životno delo GODUM Udruženja muzičara džez, rok i zabavne muzike Srbije, koja joj je svečano dodeljena pre dva meseca u Teatru Vuk u Beogradu.

„Posebno mi je drago što se ovo dešava na Kolarcu, jer je Kolarčeva zadužbina oduvek bila kao da sam u svom domu. Najlepše vam hvala do neba“, gotovo kroz suze je istakla uvek romantična Bisera Veletanlić.

Dva koncerta ukupno su trajala skoro dva i po sata i bili su podeljeni kao vokalni i instrumentalni.

The Queen’s Six (Kraljičina šestorka) je vokalni sekstet osnovan 2008. godine, na 450. godišnjicu krunisanja kraljice Elizabete Prve, odatle i takav njihov naziv.

Ove večeri na repertoaru su bile popularne pesme koje pevaju Maraja Keri i Stivi Vonder.

Oni su započeli nastup sa numerom „Once in Royal David’s City“, tradicionalna engleska poslanica, u aranžmanu Damijana Elija, nastavili sa naslovom „The Lamb“ (Jagnje) Džona Tavenera, da bi se vratili ubrzo na još jednu poslanicu – „Somerset Wašail“ (aranžer – Brajan Kej).

Svi članovi „a capella“ sastava “The Queen’s Six” (samo glasovi, bez instrumenata) su zvanični pevači Kapele Svetog Đorđa pri kraljičinom dvoru u Vindzoru i svi žive unutar zidina zamka, kako su ispričali vokali večeras.

Hor Kapele, koji se sastoji od glasova dečaka i 12 profesionalnih muških pevača, nastupa na osam službi nedeljno, kao i na privatnim i državnim događajima, veoma često pred kraljevskom porodicom.

Naravno, prilagođeno prazniku koji nam dolazi – Božić, set lista je uključila „The Kristmas Song“ Mela Tormea, sa aranžmanima Pitera Najta, ali i nadaleko poznatu pesmu „Silent Night“ Franca Grubera i aranžera Kita Robertsa, koja ima prizvuke uspavanke.

Članovi su predstavili gotovo svaku kompoziciju pojedinačno, kao vrsta pripovedanja i upoznavanje sa savremenim i klasičnim repertoarom idealnim za njihov vokalni sastav.

Nizali su pesme „Sleight Ride“ Leroja Andersona, sa novim aranžmanom Stivena Karlstona, „I’m Gonna Be (500 Miles)“ Krega i Čarlsa Rejda i arranžera Toma Liburna.

Publika se razgalila kada su izveli svoju verziju čuvenog pop dens hita „Heaven is a Place on Earth“ (1987) američke pevačice Belinde Karlajl, a uživala je i uz nekad voljenu pesmu „The Power of Love“ (1984) britanske pop grupe „Frenky Goes to Hollywood“.

Kako su objasnili svo šestoro članova . pet momaka i jedna devojka, njihov repertoar proteže se daleko van horskih okvira: od ranih napeva, razvijene renesansne polifonije, madrigala i emotivnih narodnih pesama, do modernih aranžmana džez i pop numera.

Obradovali su publiku izgleda najviše sa hitom američke pop zvezde Maraje Keri – „All I Want For Kristmas Is You“, koji je snimila 2009, a večeras Kraljičina šestorka je izvela u aranžmanu Miguela Estebana.

Tradicional američke pop kulture uoči božićnih praznika „Jingle Bells“ Džemsa Lorda Pjerponta, sa adaptiranim aranžmanom Kita Robertsa, bila je neizbežan deo ovog repertoara, te je cela sala Kolarca pevušila sa njima u prazničnom raspoloženju.

Posle tih 11 pesama zvaničnog dela programa, na sceni su im se pridružili džez pijanisti Vasil Hadžimanov i Matija Dedić, koji su svirali „Santa Baby“ Džoane Dževits i Filipa Springera, i zaista veliki hit „Isn’t She Lovely“ čuvenog američkog slepog mužičara Stivija Vondera.

Drugi segment bez pauze bio je posvećen virtuoznosti Vasila i Mateje, koji su kroz duže od sat vremena sproveli publiku kroz svoje zanimljivo stvaralaštvo.

„Drago mi je da ste danas ovde na prvom matine koncertu Kolarčeve zadužbine koja svakako kao ustanova kulture zaslužuje da ima svoj program uoči dočeka Nove godine. Nadam se iskreno da će ovo postati tradicija i da ćemo uvek imati 31. decembra matine koncerte. Hvala Kolarcu na ovako lepoj ideji i pozivu. Pored mene je moj prijatelj, moj „brat“ – Matija Dedić“, istakao je nadahnuto Vasil Hadžimanov i najavio da će njihov koncert naziva „Naš svet“ predstaviti autorske kompozicije obojice maestra za klavirom.

Prema konceptu koncerta, Vasil i Matija su većim delom muzicirali zajedno, u duetu, kako često čine, ali su onda osmislili da na sceni prvo bude samo Matija sa svojim delom, a za njim je usledio i Vasil solo sa sopstvenom kompozicijom.

Na kraju su se ponovo združili sa dve instrumentalne numere u kojima sviraju kao jedna duša, posvećeno, strastveno, predano celim bićem

Etno džez pijanista Vasil Hadžimanov je sin čuvenog muzičara i glumca, nedavnpo preminulog Zafira Hadžimanova, i ovaj virtuoz na klaviru klasično muzičko obrazovanje počeo je već sa pet godina.

Tokom studija na prestižnom Berkliju u Bostonu (SAD), nastupao je sa grupom “Sveti”, kasnije “Trio Sveti”.

U Njujorku je sarađivao sa poznatim muzičarima kao što je slavni Dejvid Gilmor, jedan od osnivača legendarne britanske grupe “Pink Floyd”.

Po povratku u Srbiju 1997. godine, osnovao je Vasil Hadžimanov bend.

Imao je rasprodate koncerte u Mts Dvorani i u SNP-u (Novi Sad) kao kvartet sa Matijom Dedićem, Biserom Veletanlić i Gabi Novak.

Sa Matijom nastupao je u duetu više puta, i u Beogradu, Zagrebu, skoro i u Novom Sadu, a snima muziku za filmove i TV serije. Poslednji projekti su najgledaniji domaći film 2022. godine – “Leto kad sam naučila da letim” Radivoja Raše Andrića i serija “Dug moru” iz tri sezone.

Džez pijanista Matija Dedić, sin Gabi Novak i pokojnog Arsena Dedića, jedan je od najpoznatijih hrvatskih džez muzičara mlađe generacije, koji je klavir počeo da uči sa pet godina.

Kako je odrastao u muzičkoj porodici, uz majku pevačicu i oca kantautora, od malena je bio izložen uticajima različitih muzičkih žanrova. Veoma rano je otkrio džez, te je diplomirao na džez odseku Muzičke akademije u Gracu (Austrija).

Osim sa vodećim džez muzičarima povremeno je svirao i sa najpoznatijim hrvatskim autorima drugih žanrova poput nedavno preminulog Masima, Gibbonija, Olivera Dragojevića, i naravno sa svojim roditeljima.

Za sam kraj koncerta, laureat nagrade Kolarčeve zadužbine – Bisera Veletanlić izvela je svoj najveći hit „Zlatni dan“ (1976) u klavirskoj pratnji Matije i Vasila, prema kompoziciji nedavno preminulog Kornelija Kovača po tekstu njegove supruge Spomenke, koji pevačica smatra da je istinsko remek delo, himna ljubavi i života.

Nakon produžene koncertne verzije antologijske pesme, Bisera se obratila publici.

„Srećna vam Nova godina, prijatelji. Hvala na svemu. I, volite se, čuvajte se, i opet samo se volite. To je jedino važno. Samo tako ćemo sačuvati ovu našu malenu zemljicu. Volim vas“, zaključila je Bisera Veletanlić i otišla sa pozornice u pratnji Vasila i Mateje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.