Pusić: Film Heroji radničke klase se bavi običnim ljudima

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je reditelj Miloš Pušić koji je govorio o svom filmu „Heroji radničke klase“, koji je imao premijeru na proteklom Berlinalu i potom bio na FEST-u.

Pušić je rekao da prilikom rada na filmu, pisanja scenarija, razmišlja o priči koja ga zanima i ne misli puno o nagradama i festivalima.

„Naravno da želim da film ispadne što bolje. Ako uspete u tome da napravite da je konzistentan film, on nađe put do publike, festivala, pa i do žirija“, rekao je reditelj.

Pušić je rekao da mu se čini da se gledaoci lako i jednostavno poistovećuju sa glavnim likovima „Heroja radničke klase“ i prepoznaju sebe u nekoj svakodnevici.

„Film se bavi običnim ljudima koji žive život najbolje što znaju i umeju, a susreću se sa vrlo sličnim problemima kao likovi u filmu. Čini mi se da ta refleksija stvarnosti na film ili filma na stvanrost je ono što njih privlači, što ih čini zadovoljnim kada pogledaju film“, rekao je Pušić.

Prema njegovim rečima, u jednom trenutku je shvatio da treba da ispriča priču „heroja radničke klase“, ali se nakon snimanja dosta dugo čekalo na postprodukciju i „vremenom se razvijao strah da će to vreme pregaziti“.

„Međutim, kako se približavala premijera, po nekim okolnostima oko nas, postao je čak aktuelniji nego kad smo ga napisali. Što mi je kao autoru bilo drago, a privatno žao. Što znači da se naša stvarnost dosta sporo i malo menja, iako nekad deluje drugačije“, rekao je Pušić.

U drugoj polovini oktobra se očekuje kratka distribucija „Heroja radničke klase“, pošto „mali filmovi bez velikog budžeta za promociju završe na nekim marginama bioskopskim“, ali Pušiću je „bitno da dođe do publike koja će tu naći nešto za sebe“.

„Donekle sam utopista, ali ne da će moji filmovi da promene svet. To je iluzorno. Mislim i verujem, što sam više puta potvrdio kroz neke ranije filmove, da mogu da utiču na individuu, jednog gledaoca koji promisli i počne drugačije, pod drugim svetlom da gleda svet oko sebe“, naveo je reditelj.

Pušić je počeo da razvija novu priču, koja će „na neki veoma čudan način, dalek, biti produžetak ovog filma“.

„Ne mogu da kažem nastavak, ali će tematski imati veze“, otkrio je Pušić.

(Tanjug)

