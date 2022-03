Radionica poznatog plesnog umetnika Willyja Pragera u BG

BEOGRAD – Willy Prager, performer i koreograf iz Bugarske, od 2. do 5. aprila u Kulturnom centru Magacin održaće radionicu „Reformulation as a tool for creating a work“, saopštili su organizatori.

Ovom radionicom počinje besplatni obrazovni program Pužle#6 u organizaciji Stanice Servisa za savremeni ples, koji traje do kraja novembra 2022. godine, sa završnom prezentacijom 27. novembra.

Willy Prager, koji će biti prvi ovogodišnji predavač, plesni je umetnik, koreograf i osnivač festivala Antistatic u Sofiji.

Magistrirao je na programu Solo, dance, authorship na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Takođe je diplomirao na eksperimentalnom programu Teatar-Studio 4KSC i na programu Sintetičke scenske umetnosti Univerziteta u Plovdivu.

Njegov rad je predstavljen na festivalima u Bugarskoj, Srbiji, Nemačkoj, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Češkoj, Austriji, Makedoniji, Bosni, Francuskoj, Egiptu. Willy Prager je jedan od osnivača balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy, Brain Store Project Foundation, Međunarodnog festivala za savremeni ples i performans Antistatic, Bugarske plesne platforme i „Magazina za ples“, godišnjeg izdanja za balet, savremeni ples, performans i plesnu kulturu.

Marijana Cvetković, članica Stanice Servisa za savremeni ples, o programu Pužle#6 kaže da su predavači domaći koreografi i teoretičari, ali i inostrani saradnici.

„Poseban akcenat je na gostima iz Regiona, budući da Stanica zagovara regionalnu saradnju i smatra je važnim aspektom rada ovdašnje plesne scene. Ove godine predavači su Willy Prager iz Bugarske, Aleksandra Janeva Imfeld iz Hrvatske/Belgije, Ana Dubljević, Jovana Rakić i ja, a posebno se radujemo što nam dolaze saradnice Bojana Cvejić, koja živi u Belgiji i predaje u Norveškoj, i Bojana Mladenović, jedna od osnivačica Stanice, a danas umetnička direktorka studija plesa i koreografije SNDO iz Amsterdama“ kaže Cvetković.

Pužle#6 je novi ciklus u okviru platforme Pužle, čiji je cilj sistematična razmena znanja i iskustava između generacije afirmisanih koreografa i teoretičara i mlađih umetnika, kako bi se novim akterima približilo polje savremenog plesa, a već aktivnim koreografima i plesačima ojačala umetnička i profesionalna praksa.

Polaznici i polaznice će moći da se upoznaju sa ?irokim spektrom znanja i veština – od plesnih i koreografskih praksi do koncipiranja i pisanja projekata i budžeta i istorije savremenog plesa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.