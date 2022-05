Radunović: „Oluja“ je film i za buduće generacije

TARA – Film „Oluja“, o pogromu Srba iz Hrvatske, čije se poslednje scene snimaju na planini Tari, dobar je način da ova važna istorijska tema za nas ostane zabeležena jer smo je svi malo zaboravili, setimo se s vremena na vreme, a kad ostane na filmskoj traci ostane za sva vremena i za neke buduće generacije, rekao je danas za Tanjug reditelj filma Miloš Radunović.

„Veoma sam zadovoljan, da je bilo lako – nije, prvo je potresna tema i onda raditi takve stvari je teško inače. Bukvalno smo imali situacije da ekipa plače, iako znamo o čemu se radi, ali je toliko potresno. Bolna je tema. Kad čovek radi komediju to je potpuno druga atmosfera, ali kad se rad ovako nešto, kad čovek zna da je istorijski tačno, jer naš scenario je zasnovan na istinitim pričama i onda kad preživljavate sve to zajedno sa junacima filma, to je baš nekako bolno“, objasnio je Radunović.

On je naglasio da je velika odgovornost raditi ovakav film, jer nije reč o fikciji, već postoji oko 400.000 svedoka onoga što se desilo u Hrvatskoj.

Producent filma Vladan Anđelković kaže da je ekipa organizovana tako da se na najbolji mogući način predstavi sve ono što su preživeli Srbi tokom akcije „Oluja“ 1995. godine u Hrvatskoj.

„Imamo jedan kuriozitet koji se desio. Život je dosta nepredvidiv pa je tema ovih dana zločin na Petrovačkoj cesti na tom području između Bosanskog Petrovca i Ključa, gde je hrvatsko vazduhoplovstvo bombardovalo kolonu civila što je nezapamćen žlocin i mi upravo ovih dana snimamo te scene što smo planirali ranije, ali pogodilo se da baš ovih dana kada je to tema, mi radimo ovu scenu“, kazao je Anđelković.

Naglasio je da su svi maksimalno skoncentrisani i osećaju težinu ovog projekta i važnost svega ovoga što se radi.

Ljubiša Milišić, jedan od glumaca u ovom filmu, kaže da je imao dosta rodbine koja je u periodu „Oluje“ izbegla iz Krajine, pa je iz prve ruke imao informacije o svemu što se dešavalo, što mu je znatno olakšalo pripremu za ulogu.

„Uloga je Stevan, veseo čovek u prethodnom vremenu pre ove nesrećne stvari, sa teškom sudbinom, koji je prošao golgotu ratovanja i kolone i svega. Jedna baš onako teška sudbina“, ispričao je za Tanjug Milišić.

Naveo je da je velika privilegija učestvovati u ovakvom projektu, koji priča o jednom vremenu koje ne daj Boze da se ponovi, i da na ovaj način ostane u dubljem sećanju u svom narodu.

Snimanje filma „Oluja“ počelo je u leto prošle godine i trenutno se snimaju završni kadrovi.

Uskoro se ulazi u postprodukciju, pa bi od jeseni film mogao da doživi premijeru u bioskopima, dok će serija od 12 epizoda biti emitovana na proleće sledecje godine.

(Tanjug)

