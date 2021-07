Rašić: Usled pandemije posao rok fotografa bio prestao da postoji

BEOGRAD – Posao rok fotografa, globalno teško pogođen pandemijom Kovid-19, bukvalno je bio prestao da postoji, a koliko dugo će se oporavljati i kako će izgledati ubuduće, niko ne može tačno da predvidi, ocenio je čuveni rok fotograf Brajan Rašić.

„Kod nas (u Srbiji) je olakšavajuća okolnost što praktično nema profesionalnih rok fotografa. Ovde kad neko slika bilo koji koncert ne dobija ništa za to. Velika većina su ljudi koji rade od devet do pet pa onda idu da slikaju. To im je hobi“, rekao je Rašić agenciji Tanjug.

Prema njegovim rečima, na Zapadu su u novonastalom stanju pandemije jedino bili zaštićeni fotografi zaposleni u agencijama, koji mnogo rade, malo su plaćeni, i slikaju sve, od politike, preko fudbala, do koncerata, dok je kriza najžešće pogodila frilensere koji žive od prodaje fotografija.

„U muzičkoj industriji se smanjio se obim posla i otpašće mnogi ljudi. Bukvalno postoji neviđena kriza. Sve kasni godinu dana. Ljudi nisu prošle godine mogli da rade. Pri tome, manje više sad puštaju agencije da slikaju koncerte. Ako stoji pored mene čovek iz agencije šta ja kao frilenser mogu da radim?“, rekao je Rašić.

Rok fotograf koji je počeo karijeru 1979. godine odlaskom u London, odakle je tokom decenija slikao preko 8.000 koncerata, rekao je da je frilenserima u Velikoj Britaniji, dok je na snazi bilo zaključavanje, kada nije bilo koncerata, olakšala položaj finansijska pomoć države u nekoliko navrata.

„Ali samo prvi osećaj je lep. Ne daje država pare – pa toliki sam dao porez! Kad bi mi vratili jednu godinu poreza što sam platio mogao bih da budem miran do kraja života. Ali ipak znači kada znaš da te država stimuliše“, rekao je Rašić.

Od nedavno britanski penzioner, Rašić se nalazi u lakšem položaju jer dobija svakog meseca i tantijeme od servisa Geti, gde ima preko 100.000 njegovih fotografija imena kakva su Madi Voters, Frenk Sinatra, Čak Beri, Tina Tarner, Ejmi Vajnhaus, Robi Vilijams, Madona ili Ju tu, a bio je i zvanični fotograf Dejvida Bovija i Rolingstonsa.

„To se prodaje i dok pričamo, i mnogo znači. Lično nemam problem, ali vidim mlađi ljudi ispaštaju. Fotografa koji rade ovaj posao ima 15, 20 u Londonu. To su ljudi koji su još uvek vrlo radno sposobni. Naravno, javljaju se nove generacije. Možda će ubuduće biti manje novih fotografa, jer znaju da u poslu nema mnogo para?“, rekao je Rašić.

U poslednje vreme muzički posao se vraća u život popuštanjem mera, ali Rašić primećuje da se investira manje para i da „niko još ne zna šta će i kako biti“.

U postpandemijskoj budućnosti muzička industrija bi trebala da se vratiti nekim ranijim pravilima ponašanja, nada se Rašić, kada rok fotografi nisu morali da jure i mole bendove, dok su im u poslednje vreme bili na razne načine ograničavali mogućnosti za rad.

„Bendovi očekuju da dobiju sve, jer su pustili nekog da slika. Otišlo je to predaleko. Lejdi Gaga ima jednog fotografa, na početku turneje deli slike novinama, i zdravo. Na neki način su se obezobrazili muzičari. Ne daju ti da radiš svoj posao. Nekad smo zavisili jedni od drugih. Ako te slikam i stavim sliku u novine, to je reklama. Od pre par godina je počeo veliki bezobrazluk“, ističe Rašić.

Prema njegovom mišljenju, pandemija bi „kao svako zlo koje ima svoje dobro“ mogla biti trenutak iz koga bi ljudi trebali da nauče nešto, da shvatimo da „nekad zavisimo jedni od drugih“, da se preispitaju i modifikuju mnogi stavovi i ponašanja unutar same muzičke industrije.

„Kad pandemija prođe očekujem neke pozitivne stvari. Da ponovo fotograf bude fotograf. Bilo bi najlepše kad bi kao nekad zvali: ‘Brajane da li si raspoložen da slikaš Stonse?’ Kažem: ‘Kako da ne, veliko zadovoljstvo’. A ne ja moram da zovem njih. Možda će doći vreme da nas ponovo kao nekad poštuju?“, rekao je Rašić.

Retrospektivna izložba rok fotografija „Pod sjajem zvezda“ Brajana Rašića trenutno je otvorena u Narodnom muzeju Zrenjanina, gde će trajati do 31. avgusta.

(Tanjug)

