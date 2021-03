Raspisan konkurs za filmski festival “Kratka forma”

GORNJI MILANOVAC – Kulturni centar Gornji Milanovac raspisao je konkurs za Sedmi međunarodni festival kratkometražnog filma “Kratka forma”, koji će biti realizovan na jesen, od 29. septembra do 3. oktobra, saopštili su organizatori.

Festival ima tri takmičarske kategorije: Mini film (do 15 minuta), Kratki film (od 15 do 50 minuta) i Filmsko stvaralaštvo dece i omladine (film do 15 minuta, uzrasta do 19 godina).

Promocija umetnosti kratkog filma, kao i filmskog stvaralaštva dece i omladine predstavlja osnovni cilj ovog festivala, koji je namenjen svim ljubiteljima filma.

Misija ove smotre je da promoviše glavne pravce i stilove kratkog filma, neguje i njegove umetničke vrednosti, da podstiče kontakte filmskih radnika, autora i publike, ali i da prezentuje najnovija ostvarenja iz produkcije kratkog metra.

Autori, producenti, distributeri ili filmske škole (pravno ili fizičko lice) potrebno je da dostave organizatoru festivala svoje prijave i potrebnu dokumentaciju najkasnije do 1. aprila.

Na festivalu “Kratka forma” biće prikazani samo filmovi koji su svoju premijeru imali posle 1. januara 2020. godine, prema ustanovljenim pravilima.

Festival ima dva međunarodn žirija – za kategorije Mini i Kratki film i drugi za kategorije Filmsko stvaralaštvo dece i omladine.

Žiri nakon odgledanih ostvarena dodeliće sledeće nagrade: Gran pri za najbolji film u kategorijama mini i kratkog filma, Nagrade za najbolji film u tim istim kategorijiama, nagrade za najbolji animirani, evropski i srpski film.

Stručni Žiri takođe može dodeliti pohvale i specijalna priznanja u ovoj kategoriji.

Za kategoriju Filmsko stvaralaštvo dece i omladine, u takmičarskom programu ove kategorije žiri dodeljuje sledeće nagrade: Gran pri za najbolji film u toj kategoriji,

Nagradu za najbolji film dečjeg filmskog stvaralaštva uzrasta do 15 godina, za najbolji film omladinskog stvaralaštva (uzrast od 15 do 19 godina).

Za prestižnu međunarodnu nagradu Omladinske filmske mreže za najbolji film (Youth Cinema Network Award) organizator kandiduje nagrađene filmove kroz priznanja – Gran pri festivalskog stvaralaštva dece i omladine, Najbolji film dečjeg filmskog stvaralaštva i Najbolji film omladinskog filmskog stvaralašta.

Javno žiriranje podrazumeva pravo publike da iznese svoje mišljenje i da polemiše sa članovima Žirija ili da svojim analizama utiče na odluke članova Žirija, ali konačne odluke o nagradama donosi isključivo Žiri.

Organizator festivala “Kratka forma” je Kulturni centar Gornjeg Milanovca, a pokrovitelji manifestacije – Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Filmski centar Srbije i opština Gornji Milanovac.

(Tanjug)

