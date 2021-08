Raspisan konkurs za književnu nagradu „Bogdan Čiplić“

NOVI BEČEJ – Konkurs za novoustanovljenu književnu nagradu „Bogdan Čiplić“ za najbolji prozni rukopis na srpskom jeziku raspisan je u organizaciji Banatskog kulturnog centra i trajaće do 25. avgusta, saopšteno je danas iz ove institucije.

Žiri koji čine direktor Banatskog kulturnog centra, književnik Radovan Vlahović, Milana Poučki i Nenad Stanojević objaviće rezultate konkursa do 15. septembra, a nagrada podrazumeva objavljivanje pobedničkog rukopisa u izdanju ove ustanove kulture.

Za učesće na konkursu neophodno je poslati rukopis dužine do 100 strana (u Word dokumentu, font Times New Roman u veličini 12), zajedno sa kontakt podacima autora (i-mejlom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) na i-mejl adresu bogdanciplic@gmail. com.

Bogdan Čiplić (1910-1989), u čije sećanje je ova nagrada ustanovljena, bio je sprski književnik, prevodilac i upravnik Srpskog narodnog pozorišta.

Studirao je etnologiju u Beogradu i kao student bio beogradski dopisnik subotičkog i novosadskog „Jugoslovenskog dnevnika“, a po završetku studija je slao dopise „Politici“, izdao književni almanah „Život“ i uredio istoimeni časopis.

Sarađivao je i u „Letopisu Matice srpske“, objavio dve sveske „Vojvođanskog zbornika“, kao i pozorišne kritike i književne priloge u dnevniku „Dan“, a potom je u dnevniku „Slobodna Vojvodina“ uređivao kulturnu rubriku i pisao pozorišnu kritiku.

Bio je upravnik Srpskog Narodnog Pozorišta od 1947. do 1949. godine i u to vreme ponovo je ustanovljena Opera i konsolidovan dramski ansambl posle masovnog odlaska eminentnih glumaca u novoosnovano Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu.

Za prozni književni rad, roman „Na veliko i na malo“, nagrađen je priznanjem Vlade NR Srbije (1946), a na dramskom konkursu u Novom Sadu 1952. godine njegovo delo „Koncert za dve violine“ osvojilo je drugu nagradu i bilo izvođeno na Radio-Sarajevu.

Za zbirku poezije „Slatko pravoslavlje“ (1968) nagrađen je Zmajevom nagradom Matice srpske.

Svoju podršku ovom konkursu dala je Opština Novi Bečej.

(Tanjug)

