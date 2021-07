Razgovor sa Zoranom Kostićem Canetom: „Muzika i duhovnost“

ČAČAK – Razgovor sa Zoranom Kostićem Canetom o preplitanju duhovnosti, pojanja i savremenog mužickog izraza održan je juče u Velikoj sali čačanske Biblioteke kao prvi večernji program u okviru manifestacije „Horska sretanja“ koju organizuje Udruženje „Irmos“.

Osim pevača „Partibrejkersa“, u razgovoru su učestvovale predstavnica „Irmosa“ Irena Čolović i Tanja Vuković iz Gradske biblioteke.

Čolović je iskoristila priliku da se osvrne na bogat, sedmodnevni program manifestacije i na cilj organizacije ovih svečanosti.

“ ‘Horska sretanja’ smo pripremili sa idejom da negujemo duhovno-muzički identitet, da izučavamo i čuvamo crkvenu horsku muziku koju smo dobili u nasleđe. Duhovne akademije se uglavnom organizuju u manastirima u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, tu su gotovo sva dešavanja – svete liturgije, naravno, ali i horske probe i prateća predavanja. Naša želja je bila da izađemo i izvan okvira manastira, da duhovno oplemenimo svoj grad“, kazala je Čolović.

U svom jednočasovnom izlaganju, Kostić je govorio o muzici koju sa ostalim članovima „Partibrejkersa“ stvara gotovo 40 godina, o svom duhovnom razvoju, traženju pravog puta, uticaju muzike na formiranje ličnosti i kreiranju muzičkog ukusa.

Pored toga, govorio je i o potrebi da se kritički razmišlja i da se razotkrivaju manjkavosti društvenog sistema u kojem živimo, kao i o teretu popularnosti onih ljudi koji se bave muzikom koja razobličava moralni pad čoveka.

Kako on navodi, ujedno je to bio i „verbalni hod po trapezu koji je trasirao put do skrivenih odaja duše, koja i pored svih iskušenja molitvom Gospodu ima šansu da preživi i doživi duhovni preobražaj“.

(Tanjug)

