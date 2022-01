Reditelj Nikite Mihalkova održaće pristupnu besedu u SANU

BEOGRAD – Ruski reditelj Nikita Mihalkov trebalo bi da 28. februara ili početkom marta održi pristupnu besedu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), najavio je danas akademik Zoran Popović.

Predstavljajući redovan program dešavanja u SANU do aprila, Popović je rekao da bi Mihalkov trebao da prilikom dolaska u Beograd na FEST govori u SANU, u čije redove je kao inostrani član izabran krajem prošle godine.

Prema njegovim rečima, „s obzirom na uslove u kojima se živi“ još postoje neke nedoumice oko datuma dolaska Mihalkova, nagrađivanog reditelja poznatog, između ostalog, po filmovima „Oči čornije“ (1987), „Urga“ (1992) i „Varljivo sunce“ (1994).

„Velika je verovatnoća da će se to desiti, ali ne možemo da tvrdimo 100 posto. Očekujemo do kraja nedelje dopis da se to definiše“, naveo je Popović.

Kako kaže, nekoliko novozabranih akademika će od maja održati svoje inauguralne govore u SANU, a jedan od njih, dopisni član reditelj Slobodan Šijan će 9. marta imati svoj masterklas u akademiji u okviru „Susreta sa stvaraocima“.

Od drugih aktivnosti SANU, Popović je najavio za 25. februar naučni skup „Ekonomski, svojinsko-pravni i demografski aspekti kosovsko-metohijskog pitanja“, koji treba doprineti proširenju saznanja potrebnih za kvalifikovano odlučivanje u procesu rešavanja kosovskometohijskog pitanja.

Kako je najavljeno, 29. marta biće otvorena izložba „Velikani srpskog građevinarstva – Od Indžinirske škole do danas“ koja se organizuje sa Muzejom nauke i tehnike povodom 175 godina Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Izložba „Neslađe u pokretu – Istraživanje arheološkog lokaliteta Vinča – Belo Brdo“ predviđena je za april u SANU i prikazaće „multidisciplinarna istraživanja lokaliteta, kao i savremene metode i digitalne alate očuvanja i zaštite“ te baštine

Popović je rekao da se u skladu sa merama i okolnostima nastavlja sa muzičkim programom u SANU gde će do Uskršnjih praznika biti održano 29 koncerata.

(Tanjug)

