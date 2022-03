Reditelj Stevan Bodroža: Romeo i Julija je najveća tinejdžerska tragedija

Prema njegovim rečima, Romeo i Julija su kao likovi drame vanvremenski, ali u predstavi je istraživana „represija sveta odraslih nad svetom mladih“.

„Oni su jako specifična populacija, tinejdžeri su veoma osetljivi. Sećaju se i osećaju da su deca, ali takođe znaju da ipak to više nisu do kraja. Polako postaju odrasli, ali ne znaju šta je to biti odrastao danas“, ocenio je reditelj.

(Tanjug)

