Rediteljka filma Murina: Šovinizam se krije pod mentalitetom

SARAJEVO – Rediteljka „Murine“ Antoneta Alamat Kusijanović izjavila je danas da se njen film bavi pitanjem oslobođenja od šovinizma, koji se sakriva pod nazivom mentalitet.

„Premda smo oslobođene kao žene, to oslobođenje je ponekad sakriveno u ne tako oslobođenom okruženju. To se često zove mentalitet, ali u pitanju je šovinizam. Odgovarajuće je to zvati šovinizmom“, rekla je Alamat Kusijanović na konferenciji za novinare Sarajevo film festivala.

Koprodukcija Hrvatske, SAD, Brazila i Slovenije „Murina“ biće večeras prikazana u okviru „Takmičarskog programa – igrani film“ festivala u Sarajevu, a debitantkinja Gracija Filipović igra glavnu ulogu devojke koja živi u napetim odnosima sa opresivnim ocem na jadranskom ostrvu.

Amalat Kusijanović je rekla da su za snimanje filma birana mesta na tri jadranska ostrva na kojima „Hrvatska ne izgleda kao turistička razglednica“.

„Tražili smo osušena mesta, bez vegetacije, kamenjar. Sve što će doprineti emocijama i likovima. Da to postignemo vizuelno, išli smo na tri različita ostrva udaljena miljama. Bilo je stvarno izazovno organizovati, pogotovo budžetski, ali je bilo suštinski za film“, istakla je rediteljka.

Prema njenim rečima, film pokazuje da život ljudi na ostrvu nije lak, a prizori prirode, među njima i podvodne scene, vizuelno „mogu pojačati ono što se emotivno dešava likovima na ekranu“.

„Kad uđeš u filmsku školu kažu: ne snimaj klince, pse i pod vodom. Srećan sam što smo snimali pod vodom jer, iako je teško i komplikovano, daje poseban osećaj i dimenziju filmu“, dodao je producent Danijel Pak.

Među nekoliko izvršnih producenata „Murine“ nalazi se i kuća Sikelia prodakšns proslavljenog američkog reditelja Martina Skorsezea, ali je Alamat Kusijanović naglasila da je „uvek teško kad jedno ime zaseni druge sjajne ljude na projektu“.

Prema njenim rečima, Skorseze je bio neka vrsta mentora, koji je bio u razvojnom delu filma, video je nekoliko njegovih verzija i „dao nekoliko mišljenja koja su bila dragocena“.

Alamt Kusijanović je rekla da za idući film planira priču o dijaspori, gde građevinska menadžerka Stana uzima ista prava za sebe kada sazna da je muž vara, čime se „suočava sa sopstvenim plemenom u senci Njujorka“.

(Tanjug)

