Rediteljka Mila Turajlić predstavila dva nova dokumentarca

BEOGRAD – Srpske premijere dva dugometražna dokumentarna filma „Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels“ ” i “Ciné-guerrillas: Scenes from the Labudović Reels“, rediteljke Mile Turajlić, biće održane večeras u okviru 28. Festivala autorskog filma u Mts Dvorani.

U današnjem susretu sa medijima govorili su rediteljka Mila Turajlić i direktor “Filmskih novosti” – Vladimir Tomčić.

Projekat “Non-Aligned & Ciné-guerrillas: Scenes from the Labudović Reels” je dokumentarni diptih koji se sastoji od dva dugometražna filma koji vode publiku na arhivsko putovanje kroz proces stvaranja projekta Trećeg sveta.

Filmovi su zasnovani na nikada ranije prikazanim 35-milimetarskim filmskim materijalima, koje je snimio Stevan Labudović, poznati snimatelj jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita.

Film “Ciné-guerrillas” prikazuje sliku iza kulisa medijske bitke koja je vođena tokom rata za nezavisnost Alžira i otkriva ulogu filmske slike u političkoj borbi protiv kolonijalizma.

„Sama ideja za nastanak projekta rodila se iz jednog susreta u decembru 2014. godine na Festivalu angažovanog filma u Alžiru, gde je Stefan Labudović bio učesnik. On je inače bio poslednji živi snimatelj „Filmskih novosti“, koji je svuda po svetu pratio Tita. Imao je zbog toga veoma specifičnu karijeru unutar samih “Filmskih novosti”. Labudović je imao i važan status u Alžiru gde su ga zvali “Filmsko oko naše revolucije”, jer je tamo proveo tri godine, snimajući njihov oslobodilački rat”, objasnila je autorka Turajlić, govoreći o alžirskom ratu za nezavisnost protiv Francuske, koji je vođen od 1954. do 1962. godine.

Čim je videla krajem 2014. godine kako ljudi u Alžiru reaguju na njega, rediteljka je shvatila da je to prava tema za njen sledeći dokumentarni film, da vredi da se o njemu snima projekat.

Onda su “Filmske novosti” odmah podržale projekat i omogućile su autorki da radi sa arhivskim materijalima koji nikada nisu korišćeni.

“Rad na ovom filmu iz dva dela je trajao sedam godina. Stefan Labudović je na njemu bio direktan učesnik i saradnik tri godine i na žalost jednog dana nas je zauvek napustio. Imala sam jedinstvenu priliku da radim arhivski dokumentarni film sa osobom koja je to sve snimila, što je veoma retko. Tu su njegovi dnevnici, svedočanstva, a znala sam da moram da požurim da sve to snimam, jer je on ipak imao 87 godina u to vreme”, navela je rediteljka.

Najavila je da je će sledeća premijera filma biti u Alžiru, i na taj način će povezati srpsku i alžirsku publiku.

Autorka filmova „Non-Aligned” i “Ciné-guerrillas“ je istakla da je to istraživanje sa arhivama više bio odraz ljutnje, nego fascinacije materijalima, jer nije mogla da veruje da neko može pustiti tako nešto vredno da se izgubi, te je ona želela da ovim filmom otme iz zaborava to vreme.

Samim tim, ona je osećala potrebu da ima tu ulogu, kao i njena generacija, da sve reaktivira što polako nestaje sa bivšom Jugoslavijom.

Film je nedavno prikazan i u programu najvećeg festivala dokumentarnog filma IDFA u Amsterdamu (Holandija).

“Vratili smo se zaista uzbuđeni sa IDFA festivala, jer je njima to bilo veliko otkriće, ne samo zbog tolike arhive koja je prikazana, već i same teme filma. Mislim da smo uspeli da privučemo pažnju sa temom nesvrstanosti u vezi Jugoslavije, o čemu oni nisu znali”, utisci su Mile Turajlić

Film je prikazan i na festivalima u Lajpcigu (Nemačka) – “DOK Leipzig”, i u Kanadi – Toronto International Film Festivalu.

“Trebalo je da ovo bude jedan film, kao osnovna ideja, međutim, zaista je bilo previše materijala, tako da sam morala da napravim kao dva projekta. Prvi film je o nastanku Pokreta nesvrstanih, a drugi je o alžirskom ratu. Ovo je jedan veliki umetničko-istraživački projekat koji se nastavlja i dalje, recimo na “Oktobarskom salonu” će biti prikazan video materijal upravo sa ovog našeg snimanja. Tako da je Stefan Labudović bio jezgro znatno šireg projekta o tom vremenu koji se sada razvija kroz druge forme”, opisala je Turajlić i onda se osvrnula na mogući nastavak ove priče.

“Bilo je ideja da se od ovog materijala na kraju montira i dokumentarna TV serija. Međutim, život je samo jedan, a taj film sam već snimala sedam godina. Oduzelo bi mi dalje previše vremena. Plan je da film krene u distribuciju u bioskopima Srbije, i naravno dalje na festivale”, otkrila je Mila Turajlić, nagrađivana rediteljka dokumentarnih filmova.

Njen prethodni dokumentarac “Druga strana svega” premijerno je prikazan na festivalu u Torontu 2017. godine, a osvojio je 32 nagrade, uključujući prestižnu nagradu IDFA festivala za Najbolji dokumentarni film.

Debitantski dokumentarni film “Cinema Komunisto” (2010) imao je premijere na festivalima IDFA i “Tribeca” (Njujork, SAD).

Turajlić se prisetila saveta od Labudovića da se čuva kamere da joj ona ne bi postala ceo život, jer je on bio tome posvećen, čak je njegova supruga Ružica rekla da je bio skoro pa oženjen kamerom.

“Ovaj projekat je veoma važan, jer u inostranstvu, kada odete u Tunis, Alžir, ili Egipat, tamo svuda znaju za Jugoslaviju i dan danas. Kada izgovovorite Jugoslavija, ona i dalje ima značaj. Zato mi grešimo kada te stvari zaboravljamo”, zaključila je Turajlić.

Direktor “Filmskih novosti” – Vladimir Tomčić istakao je da su u ovoj instituciji veoma emotivno reagovali kada je rediteljka došla sa predlogom da snima ovaj projekat.

“Mnogi talenti su kod nas radili, kao eto upravo preminuli Puriša Đorđević, Mira Trailović, Đorđe Kadijević, i ceo svoj radni vek je tu proveo upravo Stefan Labudović, što je dokaz šta je značila ta institucija, a i danas znači. Milu Turajlić smatramo kao našu, deo kolektiva, jer je toliko provela po tim arhivama da bolje poznaje šta se tamo nalazi od naših dugogodišnjih stručnjaka i zaposlenih”, pohvalio je Tomčić rediteljku.

Naglasio je da je njen film “Cinema Komunisto” osvojio više od 60 nagrada po celom svetu.

“Takav uspeh koji je postigla, ne da je neverovatno, već je nemoguće, to je za Ginisovu knjigu rekorda. Drago mi je da je snimila i ovaj film, jer Stefan Labudović je bio veliki čovek i umetnik, osnovao je i Filmsku akademiju u Alžiru, i zaslužuje da dobije film”, zaključio je Tomčić.

