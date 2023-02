Rodžer Voters: Ponovo sam snimio najčuveniji album Pink Flojda

LONDON – Nekadašnji basista Pink Flojda Rodžer Voters snimio je samostalno novu verziju čuvenog albuma benda „The Dark Side of the Moon“, čije je objavljivanje planirano za maj.

Voters je u intervjuu londonskom listu Dejli telegraf rekao da se na takav potez odlučio pošto smatra da „nije dovoljno ljudi prepoznalo o čemu se radi“ na albumu objavljenom 1973. godine i šta je tada njime govorio.

List navodi da u novoj verziji Flojdovog simfo rok klasika, koji se bavi temama života i smrti, ludila i razuma, Voters samo peva, i svoj osnovni instrument bas koristi jedino u solu u pesmi „Us And Them“.

U snimanju su učestvovali i Votersov saradnik multiinstrumentalisti Gas Sajfred, njegova devojka pevačica Beduin, kao i jedan baptistički sveštenik na hemond klavijaturama.

„The Dark Side of The Moon“ je sa oko 45 miliona primerka jedna od najprodavanijih i najuticajnijih albuma svih vremena, a snimili su ga Voters, gitarista Dejv Gilmor, klavijaturista Rik Rajt i bubnjar Nik Mejson.

Voters je bio pisac svih stihova, kao i autor muzike za tri, odnosno koautor u dve pesme od ukupno deset na albumu, a sada tvrdi da je zapravo on napisao „The Dark Side of the Moon“.

„Daj da se oslobodimo tog ‘mi’ sranja! Naravno da smo bili bend, bilo nas je četvorica, svi smo doprinosili – ali to je bio moj projekat i ja sam ga napisao“, rekao je Voters Telegrafu.

Smatrajući da su Pink Flojd kreativno potrošeni, Voters je odlučio da prestane rad sa bendom, ali su uprkos njegovom protivljenu i sudskoj tužbi Gilmor i Mejson, a kasnije i Rajt, nastavili delovanje pod tim imenom za još dva studijska albuma.

Međusobne nesuglasice su potom razrešene dogovorom, ali je odnos Votersa i Rajt oduvek slovio kao napet.

Pre nekoliko dana, Gilmorova supruga i kasniji stihopisac Pink Flojda Poli Samson je na tviteru optužila Votersa da je antisemita i da podržava ruskog predsednika Vladimira Putina, nakon njegovog intervjua nemačkom listu Berliner catung.

Voters je tada, između ostalog, rekao da je „zaista, zaista tužno“ što je njegov bivši bend snimio pesmu podrške Ukrajini „Hey, Hey Rise Up“ sa ukrajinskim muzičarem Andrijem Klivnjukom.

Gilmor je retvitovao objavu Samson i napisao da je njena „svaka reč dokazivo istinita“, dok je Voters odgovorio na društvenim mrežama da su sve otpužbe neistinite.

Voters je sada o bivšim kolegama iz benda rekao da je njihov problem što „ne znaju da pišu“.

“Pa, Nik se nikad nije ni pretvarao. Ali Gilmor i Rik? Ne znaju da pišu pesme, nemaju šta da kažu. Nisu umetnici. Nemaju ideja, niti jednu među njima dvojicom. Nikad nisu imali i to ih izluđuje“, rekao je Voters, u sadašnjem vremenu, iako je Rajt preminuo 2008. godine.

Svoj stav o Gilmoru je izrekao u jednoj rečenici: „Sviraš gitaru i pevaš i radiš ono što ti je rečeno“.

(Tanjug)

