Rodžer Voters ponovo snimio pesmu Pink Flojda

LONDON – Muzičar Rodžer Voters je snimio u novom aranžmanu pesmu „Comfortably Numb“ svog nekadašnjeg sastava Pink Flojd.

Voters je u opisu pesme na jutjubu naveo da je na novoj verziji „Comfortably Numb“ radio pre zatvaranja usled pandemije, kao uvodnu pesmu za turneju „This Is Not A Drill”. Turneja je umesto 2020. počela ove godine.

Poigravajući se nazivima pesma i stihova Flojda i sopstvenim, Vaters je napisao da je nova verzija predviđena kao „poziv na buđenje i most ka lepšoj budućnosti u kojoj će se više pričati sa strancima, bilo u ‘Baru’ (The Bar) ili ‘U prolasku na ulici’ (Pašing In the Street) i sa manje krvoprolića u ‘Nekoj stranoj zemlji’ (In Some Foreign Land)“.

Basista Voters je napisao stihove, a gitarista Dejvid Gilmor muziku za, kako će se ispostaviti, jednu od najpoznatijih pesama Pink Flojda koja je objavljena na njihovom albumu „The Wall“ (1979).

Flojdovu „Comfortably Numb“ pevaju Voters i Gilmor, koji je snimio i dva upečatljiva gitarska sola, koja su dodatno doprinela na prepoznatljivosti pesme.

„Spustio sam je za čitav stepen u a mol, kako bi bila mračnija i aranžirao je bez sola, osim ođavnog dela gde je srceparajuće predivan vokalni solo naše nove sestre Šanej Džonson“, naveo je Voters.

(Tanjug)

