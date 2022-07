Rok grupa Van Gogh druge noći na Arsenal festu

KRAGUJEVAC – Drugo veče Arsenal festa u Kragujevcu na Glavnoj bini otvorili su srpsko-američka bluz muzičarka Ana Popović i odmah posle nje beogradski rok bend “Van Gogh”.

Centralni događaj je bio gostovanje britanskog alternativnog rok benda “Placebo” iz Londona, koji su izašli na pozornicu oko 23h.

Ana Popović je skoro u potpunosti promenila imidž, tako da je delovalo kao da je u pitanju neka predgrupa čim je izašla na scenu.

Od početka karijere poznata kao plavuša raspuštene kose, sada je napravila zaokret sa ofarbanom kraćom kosom i postala je brineta, sa šesirom na glavi.

Svetski čuvena bluz gitaristkinja i pevačica domaćoj javnosti je postala poznata 90-tih godina, kao liderka benda “Hush”. Onda se 1999. preselila u Holandiju, a već dugo živi u SAD gde je izgradila značajnu karijeru poslednjih 20 godina. Tako je i njen bend bio sastavljen od američkih muzičara, sa kojima je publiku sprovela kroz presek diskografije od 10 studijskih albuma.

Na aktuelnoj turneji Ana promoviše živi album i DVD “Live For Live”.

Ana Popović je krajem maja imala solo koncert u Beogradu na sceni kluba Barutana, ispod Kalemegdana.

Nakon skoro sat vremena njenog nastupa gde je dokazala svoje vrhunsku virtuoznost na gitari, grupa Van Gogh je zauzela pozornicu.

Elektronska miksovana verzija velikog hita „Neko te ima“ kao audio snimak preko razglasa bila je uvod u budući rok spektakl na Glavnoj bini.

Frontmen, pevač, gitarista Zvonimir Đukić Đule, bubnjar Srboljub Radivojević Srba i basista Dragan Ivanović Gaga,

koncert su krenuli sa hitom “Nek te telo nosi”, i publika je već bila razigrana, da bi prešli na brzu stvar “Više te ne volim ko pre”, sa poslednjeg albuma „More bez obala“ (2019).

Onda su uskočili na dinamičnu „Vrtešku“ i munjevito uronili u rokersku “Kiselinu”.

„Braćo i sestre, dobro veče, Kragujevac, čast nam je biti ove noći na Arsenalu. Želim da budete srećni i ludi na svoj način. Večeras slavimo život“, u svom prepoznatljivom maniru lider Đukić je pozdravio svoje ljubitelje u Kragujevcu.

Zaljuljalo je Đule “Klatno”, ali i priznavao „Nešto vuče me dole“ kroz stihove „ti si me gurnula sa vrha sveta u zagrljaj dubine“.

„Van Gogh“ je povezao publiku na plovidbu kroz odlomke numere “Brod od papira”, i ilustrovao “Tanku nit”, uz romantičnu numeru “Za godine tvoje”.

Veoma višeslojna i metaforična “Basna” uvek oduševi masu i iskrene fanove Van Gogha, kao i ove noći.

Snažni gitarski rifovi dominirali su scenom kroz veoma dinamičnu set listu velikih hitova kao kada sastavljaju “Spisak razloga”, i naravno antologijsku rok baladu “Neko te ima”, kao zaštitni znak benda dugi niz godina i decenija.

Možda najviše oduševljenja izaziva rokersko “Kolo“(Ludo luda) kao veliko finale, na kome je hiljade ljubitelja uživalo uz ples.

“ Za sve one koji večeras nisu sa nama. Anđeli, braćo i sestre… Da se sećamo i nikad ih ne zaboravimo – Miša Aleksić, Dragoljub Đuričić, Mikica Zdravković, Margita, Milan Mladenović, Vlada Divljan, i mnogi. Ostanite zdravi, vodite ljubav, ne gledajte televiziju. Volimo vas“, oprostio se lider benda Zvonimir Đukić od publike do nekog novog muzičkog susreta sa potresnom pesmom “Anđele moj brate”.

Bend nastao 1986. jedan je od najvećih rokenrol sastava na ovim prostorima poslednjih decenija, a ime su dobili prema čuvenom holandskom slikaru Van Gogu, koji je postao slavan tek posle svoje smrti.

Ove godine su imali dvostruki trijumf u Beogradu – rasprodali su dva puta veliku salu Mts Dvorane krajem marta.

Na Garden Stage bini svirke tokom noći su imali alternativna hard rok grupa “E-Play”, hrvatski muzičar Goran Bare i bend “Majke”, sastav “KOIKOI” na čelu sa glumcem Markom Grabežom, “Eyesburn”, “Bolesna štenad”, “Who See“, i drugi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.