Roman Stefana Tićmija među 200 najboljih knjiga u katalogu

BEOGRAD – Roman „Kaput od mahovine“ srpskog pisca autora Stefana Tićmija našao se u katalogu sa 200 knjiga „Beli gavrani“ Međunarodne biblioteke za mlade u Nemačkoj, saopštio je izdavač knjige “Laguna” iz Beograda.

U pitanju je najveća svetska biblioteka literature za decu i mlade, osnovana 1949. godine, a godišnji katalog se promoviše na sajmu knjiga u Frankfurtu, najvećoj i najvažnijoj svetskoj manifestaciji u oblasti izdavaštva.

U katalogu se objavljuje 200 novih naslova iz celog sveta na 38 jezika iz 54 zemlje, tako da je Tićmi odabran upravo među tom količinom značajnih književnih dela.

Pisca je naravno ova vest veoma obradovala.

„Smisao, jauk i ođek. To je nešto što mi prvo pada na pamet. Što je dublji jauk, to je ođek veći, vangranični, umahovljen. I onda ima smisla. Onda imaju svrhe mozganje, igra i pogurenost nad hartijom. Zatekla me je na putu ova divna vest o ‘Kaputu’. Radujem se“, rekao je Stefan Tićmi svom izdavaču “Laguni”.

Knjiga „Kaput od mahovine“ (2020) pisca za decu predstavljena je kao elokventno i slikovito delo, pripovedanje priče o junaku Najdanu.

Direkcija te biblioteke je preodočila sadržaj i analizu romana, u kome grančice izbijaju iz leđa junaka, stvarajući kaput od mahovine, pri čemu se on postepeno pretvara u hibridno biće.

Iz sveta ljudi povlači se u svet prirode i postaje tužan i melanholičan pustinjak na planini okruženoj samo florom i faunom.

Kada ga posle dužeg vremena posete dvojica bivših prijatelja, kako bi pokrenuli jedan umetnički projekat, Najdan se vraća svetu ljudi. Ili je možda obrnuto: ljudi dolaze njemu, čoveku-drvetu, i prirodi, prepoznajući davno izgubljenu istinu.

“Kroz pisanje iz više perspektiva, u flešbekovima i sa metafikcijom, autor stvara poetičku, filozofsku i metaforičku naraciju o borbi za pronalaženje identiteta i prepoznavanje sopstvene prirode. Ovaj neobični roman inspirisaće vas da ga čitate iznova i iznova“, piše u saopštenju Međunarodne biblioteke za mlade.

Stefan Tićmi (Mitić) rođen je 19. januara 1992. godine u Leskovcu, a postao je poznat široj javnosti kada je prvi preveo poeziju na znakovni jezik, prilagođenu gluvim i nagluvim osobama.

Autor je objavio ranije knjigu „U’vatile me lutke“ (ARTE, 2015), kao i novi roman o devojčici koja ne voli granice – “Ja sam Akiko” (Laguna 2021).

Književnik za decu je predsednik Omladinskog kluba „Ančiki – OKAN“, neprofitne organizacije u naselju Ančiki, u kojem je, zajedno sa prijateljima, od propale kućice napravio malu besplatnu biblioteku sa više od 5.000 knjiga.

To ih je dovelo do medijske pažnje – odeljak “Heroji nedelje” kod Olivere Kovačević na RTS-u i nagrade za entuzijazam i veliki doprinos kulturi Fondacije „Tanja Petrović“.

(Tanjug)

