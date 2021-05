Rumena Bužarovska sutra otvara treću sezonu „Inside Out“

BEOGRAD Makedonska spisateljica Rumena Bužarovska otvoriće u četvrtak, 20. maja, treću sezonu onlajn književne emisije „Inside Out“, koja se bavi makedonskom feminističkom i kvir književnošću, najavili su organizatori.

Bužarovska će u razgovoru s Marijom Božić iz „Pobunjenih čitateljki“ detaljno analizirati kreativni proces pisanja i prevođenja kroz analizu različitih verzija prevoda priče „Vaza“ iz svoje zbirke „Nikuda ne idem“.

Pored toga, biće reči i o temama poput navigacije čitalačkih potreba u kriznim vremenima, uredničkom radu na književnoj sceni u regionu, kao i snalaženju ovdašnjih spisateljica na stranom tržištu.

Bužarovska je ovu emisiju iskoristila i kao priliku da sa svojom publikom podeli svoje književne preporuke, kao i šta je to zanimljivo pročitala u poslednje vreme.

„Baš sam prevela u toku korone knjigu „Teško je naći dobrog čoveka“ To je zbirka priča koju je napisala Flaneri O’Konor, inače moja omiljena spisateljica. Ako već pričamo o tome koje su me knjige inspirisale, to je definitivno delo Flaneri O Konor“

Takođe, spisateljica navodi i druge autorke i autore koji su je inspirisali, poput Alis Manro, Rejmonda Karvera, Ernesta Hemingveja i DŽ. D. Selindžera, a pročitala je i dela autorki poput Džoan Didion, Rebeke Solnit i Debore Levi, pridodavši da joj se posebno dopala biografija Meri Šeli, koju je napisala britanska autorka Fiona Sampson.

Što se književnosti s naših prostora tiče, autorka otkriva da je nedavno na poklon dobila roman „Porijeklo“ bosansko-nemačkog pisca Saše Stanišića, kao i da se ponovo okrenula dramama Gorana Stefanovskog.

„Inside Out“ online književna emisija o makedonskoj feminističkoj i kvir književnosti, koja se emituje od novembra 2020. godine, deo je projekta Regional Network for Cultural Diversity (READ), a aktuelna sezona podržana je od strane Evropske unije.

Premijera sezone biće prikazana na YouTube kanalu „Pobunjenih čitateljki“ 20. maja.

Ostatak će biti emitovan u junu, kao i od oktobra, s fokusom na rad makedonskih književnica, prevoditeljki, kritičarki i aktivistkinja koje se bave feminizmom i kvir temama, s posebnim akcentom na mlađe generacije koje tek počinju da se bave književnošću.

(Tanjug)

