Ruski reditelj Boris Hlebnikov: Pandemija je ubrzala proces odumiranja bioskopa

BEOGRAD – Ruski reditelj i producent Boris Hlebnikov je gost 51. Festa gde je govorio o svom učešću kao paneliste na posebnom programu FEST PRO koji je počeo danas u Mts Dvorani i trajaće do nedelje, 5. marta, kada se i završava filmski festival.

Filmski stvarac je između ostalog danas naglasio da je pandemija Kovida 19 samo ubrzala neminovno gašenje bioskopa širom sveta.

„Prvi put sam kao producent prisutan na festivalu, obično dolazim kao reditelj koji promoviše neki novi film. Ovakvi paneli su veoma dragoceni, važni i potrebni, jer stalno razmišljamo o novim projektima, doj gledamo na festivalu druge filmove u selekciji“, smatra režiser.

Khlebnikov je snimao razne filmove kao reditelj – “Roads to Koktebel” (2003), “Free Floating” (2006), “Help Gone Mad” (2009), “Crush” (2009), “Ćerćill” (2010), “Till Night Do Us Part” (2012), “A Long and Happy Life” (2019), “Hot and Bothered” (2015) i “Arrhythmia” (2017).

„Da li možemo bez koprodukcija, to je zanimljiva tema o kojoj bih pričao danas. Recimo, većina mojih filmova su bili koprodukcije, ali tu je najvažnija ideja, priča, scenario, a ne novac. Uvek se pronađu na kraju sredstva ako se ima dobra ideja“, mišljenja je ruski autor, koji je naveo da ima producenata koji zahtevaju od reditelja da snimaju samo krupne i srednje planove u svojim filmovima.

Između ostalih, Boris Hlebnikov snima za rusku filmsku kompaniju „Look Film Turkey“ koju je osnovao Aleksander Plotnikov. Tu se realizuju filmovi i TV serije.

Osnovana 2014. kompanija je uspešno sarađivala sa najvećim ruskim TV kanalima, imaju u opusu više od 20 TV serija, pet igranih i 10 kratkih filmova, a Plotnikov je producirao mnoga ostvarenja, među kojima je film „Fabrika nade“ Natalije Meščaninove (fesrtival u Roterdamu 2014), „Brat Dejan“ Bakura Bakuradzea (Locarno 2017, Švajcarska), ali i TV seriju „Obična žena“ koju je režirao upravo – Boris Hlebnikov.

Ova serija je rangirana među tri najbolje ruske serije 2018. godine i osvojila je nagradu na „Series Mania International Festivalu“ u kategoriji najbolje glumice – Ana Mihalkova.

Boris Hlebnikov osvrnuo se na situaciju sa korona virusom koja je zaustavila kulturu na neko vreme.

„Situacija sa pandemijom virusa Kovid mislim da je samo ubrzala prirodan proces odumiranja bioskopa. Inače je ceo svet krenuo manje da posećuje bioskope još pre pojave korone. Jasno mi je sasvim da će moje filmove gledati 90 posto publike na tabletima, prenosnim računarima, mobilnim telefonima, tako im je lakše, dok putuju negde, nego da potežu put i odlaze u bioskope“, istakao je svoj stav ruski sineasta.

Moderator razgovora sa autorima na FEST-u, Ivan Aranđelović nije se složio sa tom konstatacijom i naveo podatak da je u doba pandemije srpski film „Toma“ Dragana Bjelogrlića imao u bioskopima Srbije i regiona više od milion i 100 000 gledalaca, kao i da su holivudski mega – hitovi kao „Top Gan: Maverik“ ili „Avatar: Put vode“ Džejmsa Kamerona vratili svetsku publiku na veliko platno sa neverovatnim zaradama od milijardu dolara na blagajnama.

„Ako tako posmatramo, film kao „Top Gan“ nije samo film, već jedna atrakcija, jako je zvučan, visokobudžetni, ima puno muzike u njemu. Tada mi ne smeta da ga gledam u bioskopu sa tolikom bukom publike oko mene, sokova i kokica. Ali, neki mali autorski film sigurno će mi smetati da ga pratim na platnu, ako su oko mene mnogi u bioskopu, šuškaju, pričaju. Tada ću odabrati da ga na miru, skoncentirano gledam kod kuće“, rekao je Hlebnikov, koji je govorio i o filmskim platformama.

„Mislim da su svi ti striming servisi, kao „Netflix“ i ostali, sasvim dobri, odnosno sjajni. Zato se i toliko u svetu razvijaju TV serije, jer one mogu sebi da dozvole formu romana. Kroz svaku epizodu se razvijaju likovi i priče, kao u književnosti. Tako film može da pripoveda samo jednu priču, a televizijske serije mogu da ispričaju čitav svet“, zaključio je gost FEST-a i programa „Fest Pro“ – ruski filmadžija Boris Hlebnikov.

