Saksofonistkinja Nubija Garsija 30. oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Talentovana saksofonistkinja i kompozitorka Nubaja Garsija nastupiće premijerno u Srbiji 30. oktobra u MTS dvorani u 21 čas, na zatvaranju 38. Beogradskog džez festivala koji počinje 26. oktobra, saopšteno je iz organizacije festivala.

Samo pet godina otkad je diskografski debitovala mini albumom Nubya’s 5ive – rasprodavši ceo vinilni tiraž za samo jedan dan – britanska saksofonistkinja Nubaja Garsija već je velika zvezda britanske i svetske džez scene.

Garsija je fenomen koji privlaci pažnju šire javnosti – u pitanju je mlada saksofonistkinja i kompozitorka koja govori u ime svoje generacije postavljajuci nove umetnicke standarde, kroz ukrštanje džeza sa drugim žanrovima kao što su dabstep, rege, soul, hip hop, kalipso, kumbija, i, naravno, afrička muzika.

Godine 2018. objavljuje singl When We Are, eksperimentišući sa miksom džeza i elektronike.

Iste godine naći će se u pet (od devet) numera na kompilaciji heroja novog londonskog džeza (Šabaka Hacings, Džo Armon-Džons, Teon Kros, Maisha, Kokoroko…) We Out Here, u izdanju uticajne kuce Brownswood Recordings (ciji je osnivac Džajls Piterson), te dobiti nagradu za otkrice godine radio stanice Jaž FM – godinu kasnije ta stanica bira je za najboljeg britanskog džez izvodača.

Godine 2020. izlazi njen debi album Source za slavnu diskografsku kuću Concord Jaž, što je predstavlja i ljubiteljima džeza sa druge strane Atlantika.

O njenoj muzici pišu Njujork Tajms, Pitćfork i Rolling Stone – kritika je udružena u pohvalama.

Sledeće godine Nabaja Garsija je najveci talenat medu tenor saksofonistima na godišnjoj listi magazina DownBeat, džez muzicar godine u izboru Parliamentary Jaž Awards, medu nominovanima za najveceg talenta Jaž Journalists Ašociation (apsolutna kategorija), kao i za Mercury Prize (za najbolji britanski album).

Garsija je rodena 1991. godine u Kemdenu (London).

Od pete godine se bavi muzikom, od desete svira saksofon, diplomirala je džez izvodenje na londonskom konzervatorijumu Triniti Lejben.

Posebno mesto u njenom muzičkom odrastanju zauzima rad sa kolektivom Tomorrow’s Warriors Gerija Krozbija – najvećim izvorom talenata savremenog britanskog džeza.

Kao glavne uticaje medu saksofonistima navodi Dekstera Gordona, Sonija Rolinsa i Džona Koltrejna, ipak u izrazu joj nije strano mešanje džeza sa savremenim žanrovima popularne muzike.

(Tanjug)

