Saradnik Eltona Džona najavio memoare

LONDON – Stihopisac Berni Topin, koji više od pola veka sarađuje sa muzičarem Eltonom Džonom, objaviće u septembru memoare „Scattershot“, najavila je izdavačka kuća Hečit buks.

Topin je naveo da voli pisanje i da je vodio beleške o životu i svakom trenutku kad je „bio svestan, trezan ili odvaljen“.

„Uvek sam se napajao iz okoline, praveći obimne beleške kao municiju za buduće pesme. Bila stvar dobra, loša ili neodređena, nikad nisam prestajao sa pisanjem, koje izaziva zavisnost kao droga“, priznao je Topin.

Izdavač je saopštio da će knjiga pisana sa „poštenjem i iskrenošću“ voditi čitaoca sa Topinomn i Eltonom u Los Anđeles nadomak ostvarenja svetske slave, ali i u „ozloglašeni australijski rokenrol hotel u beskrajnoj mećavi droga“.

„A provešćemo i sitne noćne časove sa Džonom Lenonom, Bobom Marlijem i visićemo sa Frenkom Sinatrom. Pored sveta muzike, svedočićemo nezaboravne susrete sa piscima poput Grejema Grina, slikarima kao Andi Vorhol i Salvador Dali“, kaže se u saopštenju.

Kroz Topinovu knjigu proći će i „gomila pamtljivih neprilagođenika, delinkvenata, ekscentrika i genija, znanih i neznanih“, koji iako sami po sebi nisu slavni, postaju zvezde na stranama knjige koja otkriva kako su nadahnuli stihove pesama poput “Tiny Dancer” “Candle in the Wind” i “Bennie and The Jets”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.