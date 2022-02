Sastav 2Cellos objavio proširenu verziju albuma „Dedicated“

NJUJORK – Čuveni sastav violončelista “2Cellos” pred sam početak finalne svetske turneje, tokom koje će posetiti i Beograd 23. maja u Štark Areni, objavio je proširenu verziju aktuelnog albuma punog naziva “Dedicated – Extended Edition”, gde će se naći tri bonus pesme.

Album je realizovan u izdanju diskografske kuće “Sony Masterworks” iz Njujorka, a distributer za ceo region je izdavačka kuća “Menart”.

Projekat „Dedicated“ je šesti studijski album iz 2021. godine, koji je dobio i svoje prošireno izdanje kiako i puni naziv materijala i kaže – „Dedicated (Extended edition)“.

Povodom proslave deset godina postojanja popularnog dua violončelista na bonus izdanju albuma nalaze se tri nove obrade u kojima Luka Šulić i Stjepan Hauser pokazuju svoje vrunsko umeće u sviranju bez granica.

Kao bonus su ovog puta odabrali pesmu Eda Širana – “Castle on the Hill”, onda The Beatles – “Yesterday” i Linkin Park – “Castle of Glaš”.

Objavljen je i spot za upravo spomenuti hit -“Castle on the Hill”, snimljen u predivnim pejsažima pored Trsta u Italiji.

Hvaljeni album “Dedicated” osvojio je i tri nominacije za muzičku nagradu “Porin” u kategorijama za najbolji album godine, najbolji instrumentalni album (van klasične i džez muzike), dok je pesma “Demons” nominovana u kategoriji – Najbolji instrumentalno izvođenje.

Dobitnici muzičke nagrade „Porin“ biće poznati 25. marta, baš uoči početka „2Cellos World Tour“ svetske turneje koja počinje u Americi odmah sutradan – 26. marta.

Nakon što su odvojili vreme za svoje uspešne solo projekte, tokom pandemije, Luka i Stjepan su se ponovo povezali, ušli u studio i napravili novi album „Dedicated“.

„Dok nas slušate, nadamo se da ćete shvatiti koliko je violončelo svestrano, da je na njemu moguće odsvirati najžešći rok, najnežniju baladu i savremenu muziku. Pokreće vas na moćan način. Ima celu paletu emocija, uspona i padova. Želimo da vam priuštimo iskustvo koje ne možete dobiti nigde drugde“, jednoglasno tvrde Luka i Stjepan.

Albumom „Dedicated“, “2Cellos” slave 10 godina karijere, a naziv albuma je prikladan i zbog njihove posvećenosti obožavaocima, violončelu i prepoznatljivom stilu sviranja.

Luka i Stjepan će se po drugi put predstaviti 23. maja u Beogradskoj (Štark) Areni, koju su već jednom osvojili, a pre toga beogradska publika ih je gledala na rasprodatim koncertima u Sava centru (dva puta), Donjem gradu Kalemegdana, ali i u Novom Sadu na festivalu EXIT, i uvek se rado vraćaju u Srbiju.

(Tanjug)

