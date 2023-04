Scenograf Miodrag Tabački održao program masterklasa u SANU

BEOGRAD – Dopisni član SANU Miodrag Tabački, istaknuti scenograf, kostimograf i univerzitetski profesor, večeras je imao svoj program u okviru ciklusa „Susreti sa stvaraocima – Masterklas” u Svečanoj sali SANU.

Program predstavljanja značajnih domaćih umetnika je vodio akademik Zoran Lj. Petrović, fizičar, inženjer elektrotehnike, upravnik Galerije nauke i tehnike SANU, a pozdravnu reč je uputio takođe akademik i arhitekta Milan Lojanica.

Nagrađivani scenograf je ove noći detaljno prolazio kroz svoju karijeru koja mu traje punih 50 godina, i na velikom platnu je predstavio značajan izbor svojih projekata za velike pozorišne produkcije.

Prvi primer mu je bio rad na predstavi „Nigde nikog nemam“ britanskog pisca Edvarda Bonda.

„Većina mojih interesovanja jeste u sceni kutiji, gde se smatra da se igra u ‘tri zida’, a da je ‘četvrti zid’ zapravo zavesa i publika“, rekao je.

„Taj komad od Bonda je veoma težak, turoban, i na osnovu teksta se stvara scenografija, i ja sam tada želeo da uključim peti i šesti zid, a to su pod i plafon. A zašto? Za mene pod je najznacajniji deo, jer na njemu glumci hodaju, a plafon može biti neprijatan ako je dosta nizak. Da bih dočarao atmosferu te drame sa tri lika, glumcima treba kretanje po sceni da bude neprijatno, iskošen pod na to ukazuje, da se oseti teskoba. Pokret prostora me veoma zanima“, istakao je Tabački.

Pozorišni umetnik, diplomirani arhitekta, isticao je svoje scenografsko rešenje dva gigantska noja sa glavom u pesku, u raskošnoj predstavi „San letnje noći“ (1997) Vilijama Šekspira, u režiji Nikite Milivojevića, za festival Grad teatar Budva, u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Beograda.

„Uvek volim simbole i metafore da koristim u svim svojim predstavama. Dva noja u pesku kod Šekspira i Nikitine režije nisu bila aluzija na politiku tadašnje Crne Gore, mada su mnogi to pomislili. Time ne volim da se bavim, da se ogleda politika. Nekada mi je draže da radim scenografije za dramu, ponekad balete ili opere, a tako sam sarađivao i na jednom baletu „San letnje noći“, gde sam uradio i skice kostima“, objasnio je profesor i jedan od najtraženijih scenografa Tabački, koji je ove noći predstavio svoja rešenja i kod još nekoliko Šekspirovih komada, na sceni JDP-a.

Multimedijalnu izložbu „U glavnoj ulozi Miodrag Tabački“ u Galeriji nauke i tehnike SANU nedavno je otvorio akademik Vladimir S. Kostić, bivši predsednik SANU, i večeras prisutan.

„Ta izložba je bila kolekcija mojih skica za mnoge velike predstave. Kako je Galerija „Haos“ isključivo usmerena na crteže, tako smo napravili tu izložbu da se vidi da skice za scenografiju mogu da stoje van konteksta i da imaju likovne vrednosti, što je dokaz upravo ta moja izložba“, ocenio je Tabački.

Na 50 panoa, za svaku godinu stvaralačkog opusa Tabačkog prikazane su fotografije procesa rada, realizacija scenografije u bogatoj karijeri.

Uporedo sa ovim događajem odvija se izložba „U glavnoj ulozi Miodrag Tabački – povodom pedesetogodišnjice rada“ u Galeriji nauke i tehnike SANU, koja se može pogledati do 13. maja.

Takođe, u sredu, 19. aprila, u Svečanoj sali SANU biće priređen naučni skup „Umetnik scene Miodrag Tabački: od avangarde do baroka i nazad“.

(Tanjug)

