Selekcija „FEST Fokus“ donosi 14 filmova iz sedam zemalja

BEOGRAD – Selekcija takmičarskog programa „Fest Fokus“ 49. Međunarodnog filmskog festivala – FEST, koji će trajati od 7. do 16. maja, obuhvata 14 ostvarenja iz sedam zemalja, najavili su iz direkcije festivala.

Filmove te selekcije odlikuje hrabar filmski izraz i izbor teme, a u ovogodišnjem izboru na programu će biti prikazana i dva domaća ostvarenja – dokumentarno-animirani film „Prizori iz života džukca” Tanje Brzaković i igrani „Prolećna pesma” Natalije Avramović.

Žiri selekcije „FEST Fokus” čine reditelji Darko Nikolić i Katarina Koljević, kao i glumica Isidora Simijonović.

Iz zemalja regiona – bivše Jugoslavije dolaze tri ostvarenja.

Nagrađivani film „Ribanje i ribarsko prigovaranje” hrvatskog reditelja Milana Trenca smešten je u 16. vek i pripoveda o poznatom pesniku i plemiću Petru Hektoroviću i njegovim danima na moru u društvu dvojice ribara, sanjarenju i uspomenama na mladalačke ljubavi.

Glavnu ulogu tumači uvek izvanredni Rade Šerbedžija, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ovu ulogu na Filmskom festivalu u Puli 2020, a takođe je ovogodišnji dobitnik počasne festivalske nagrade „Beogradski pobednik” za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Uz njega igra i Leon Lučev, koji će sa Šerbedžijom biti gost 49. FEST-a.

Drama „Dohvati nebo” crnogorskog reditelja Milutina Darića prati sredovečnog Milutina čija se životna harmonija ruši kada njegova supruga Magdalena doživi saobraćajnu nesreću i ostane nepokretna.

Slovenački film „Sanremo” Miroslava Mandića predstavlja ljubav dvoje ljudi u staračkom domu, koji obole od demencije i svaki susret doživljaju kao da im je prvi.

Publika programa “FEST Fokus” moći će da pogleda i šest američkih filmova.

Reditelj Džulijen Templ će premijerno predstaviti svoj novi dokumentarac sa muzičkom temom – „Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan” o pevaču i frontmenu irskog sastava “The Pogues”.

Pre 20 godina (2001) isti autor je bio gost FEST-a sa filmom „Prljavština i bes” o kultnom pank bendu Sex Pistols.

Na repertoaru je i horor ostvarenje „Moje srce kuca kad mu ti kažeš” Džonatana Kuartasa, koje je osvojilo Specijalno priznanje žirija za fotografiju na filmskom festivalu „Trajbeka“ 2020, osnivača Roberta De Nira.

Drama „Surogat” Džeremija Herša govori o izazovima i moralnim dilemama koje surogat-roditeljstvo donosi za troje prijatelja, dok se komedija „Večera u Americi” Adama Rehmajera bavi odnosom pank rokera Sajmona i ekscentrične Pati.

„Vodim te sa sobom” je američko-meksički film rediteljke Hajdi Iving, o kuvaru Ivanu koji donosi tešku odluku da pređe preko granice.

U programu je i dokumentarni film „Iznad vrha” Aleksandra Jovića na temu planinarenja kroz prizmu spiritualnosti.

Iranska kinematografija će u „FEST fokusu” biti zastupljena sa dva ostvarenja – „Bez izbora” Reze Dormišijana i „Tiket” Morteze Faršbafa, dok će Rumunija biti prisutna da delom „Polje maka” Eugena Jebeleanua.

Filmovi iz programa “FEST Fokus” publika će moći da gleda u Domu omladine Beograda i bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade, a 49. FEST se održava u organizaciji Centra beogradskih festivala – CEBEF.

(Tanjug)

