Serija „Naslednici“ vodi po broju nominacija za Emi

SAD – Serija „Naslednici“ (Sučešion) ima najviše nominacija za ovogodišnje televizijske nagrade Emi (Emmy) pošto je kandidovana za priznanje u čak 25 kategorija, preneli su američki mediji.

Na drugom mestu sa 14 nominacija je južnokorejska serija „Igra lignje“ (Squid Game), koja je ušla u istoriju kao prva nominovana serija koja nije na engleskom jeziku.

Radnja HBO-ove serije „Naslednici“ prati brojne afere i dešavanja unutar jedne moćne medijske porodice.

U ovogodišnjoj trci za nagrade našle su se i poznate dramske serije „Stranger Things“, „Ozark“ i „Better Call Saul“.

Serija „Stranger Thinks“ poznata je ovdašnjoj publici jer u njoj zapaženu ulogu ima srpski glumac Nikola Đuričko.

U kategoriji humorističkih serija, sa 20 nominacija našao se i prošlogodisnji pobednik ove kategorije, serija „Ted Lašo“.

Isti broj nominacija ima i serija ‘The White Lotus’ (HBO) u kategoriji mini serija.

Najvažnije nominacije:

Za izuzetnu dramsku seriju: „Better Call Saul“, „Euphoria“, „Ozark“, „Severance“, „Squid Game“, „Stranger Things“, „Sučešion“, „Yellowjackets“.

Za izuzetnu humorističku seriju: „Abbott Elementary“, „Barry“, „Curb Your Enthusiasm“, „Hacks“, „The Marvelous Mrs Maisel“, „Only Murders In The Building“, „Ted Lašo“, „What We Do In The Shadows“.

Za izuzetne antologijske serije: „Dopesick“, „The Dropout“, Inventing Anna“, „Pam & Tommy“, „The White Lotus“.

Za glavnu mušku ulogu u dramskoj seriji: Dzejson Bejtman – „Ozark“, Brajan Koks – „Sučešion“, Li Jung-jae – „Squid Game“, Bob Odenkirk – „Better Call Saul“, Adam Skot – „Severance“, Dzeremi Strong – „Sučešion“.

Za glavnu žensku ulogu u dramskoj seriji: Dzodi Komer – „Killing Eve“, Lora Lini – „Ozark“, Melani Linski – „Yellowjackets“, Sandra Ou- „Killing Eve“, Ris Viderspun – „The Morning Show“. Zendeja – „Euphoria“.

Za sporednu mušku ulogu: Nikolas Braun – „Sučešion“, Bili Krudap – „The Morning Show“, Kiran Kalkin – „Sučešion“, Pak – „Squid Game“, Metju Makfađen – „Sučešion“, Dzon Turturo – „Severance“, Kristofer Voken – „Severance“, O En Su – „Squid Game“.

Za sporednu žensku ulogu u dramskoj seriji: Patriša Arket – „Severance“, Dzulija Garner – „Ozark“, Hojon Jung – „Squid Game“

Kristina Riči – „Yellowjackets“, Rija Sihorn – „Better Call Saul“, Dzej Smit-Kameron – „Sučešion“, Sara Snuk – „Sučešion“, Sidni Svini – „Euphoria“.

Za glavnu mušku ulogu u humorističkoj seriji: Donald Graver – „Atlanta“, Bil Hejder – „Barry“, Nićolas Hult – „The Great“, Stiv Martin – „Only Murders In The Building“, Martin Šort – „Only Murders In The Building“, Dzejson Sudejkis – „Ted Lašo“.

Za glavnu žensku ulogu u humorističkoj seriji: Rejčel Brosnahan – „The Marvelous Mrs Maisel“, Kvinta Branson – „Abbott Elementary“, Kejli Kvoko – „The Flight Attendant“, El Faning – „The Great“, Isa Rej – „Insecure“, Dzin Smart – „Hacks“.

Za glavnu mušku ulogu u mini seriji ili filmu: Kolin Fert – „The Staircase“, Endru Garfild – „Under The Banner of Heaven“, Oskar Ajzak – „Scenes From A Marriage“, Majkl Kiton – „Dopesick“, Himeš Patel – „Station Eleven“, Sebastijan Sten – „Pam & Tommy“.

Za glavnu žensku uloga u mini seriji ili filmu: Toni Kolet – „The Staircase“, Dzulija Garner – „Inventing Anna“, Lili Dzejms- „Pam & Tommy“, Sarah Polson – „Impeaćment: American Crime Story“, Margaret Kvoli – „Maid“, Amanda Sajfred – „The Dropout“.

Za izvanredan dokumentarni specijal: „Controlling Britney Spears“, „George Carlin’s American Dream“, „Lucy And Desi“, „The Tinder Swindler“, „We Feed People“.

Za izvanrednu dokumentarnu serija: „The Andy Warhol Diaries“, „The Beatles: Get Back“, „Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy“, „100 Foot Wave“,

„We Need To Talk About Cosby“

