„Smešing pampkins“ najavio novi album „ATUM“

NJUJORK – Američki alternativni rok bend „Smešing pampkins“ najavio je svoj novi, 12. studijski album „ATUM“, „rok operu“ sa 33 pesme.

Naime, album će biti podeljen na tri „čina“, a svaki „čin“ će sadržati 11 pesama, prvi će biti objavljen 15. novembra, drugi 31. januara, a treći 21. aprila.

Kada svi izvođači budu objavljeni, bend će izdati specijalno izdanje boks-seta albuma, ograničeno na 1.333 kopije.

Kako je najavljeno, album će sadržati deset diskova, koji uključuju album, izgovoreno prepričavanje prvog čina koji će čitati Bil Kertis, kao i pet diskova neobjavljenih materijala.

Pevač Bili Korgan već neko vreme najavljuje album, čak i pre objavljivanja njihovog najnovijeg albuma, „CIR“.

On je nagovestio da će epski trodelni album biti nastavak njihovog trećeg albuma, „Mellon Collie and the Infinite Sadneš“, iz 1995. godine i dueta „Maćina“, albuma iz 2000. godine.

„Album je smešten za 20 godina u budućnosti. To je u osnovi priča o liku kroz tri različite iteracije. To je svojevrsna psihološka metamorfoza lika tokom dužeg vremenskog perioda“, rekao je Korgan.

Bend je objavio prvu pesmu sa novog albuma „Beguiled“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.