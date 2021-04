Snima se film o šahovskom velemajstoru Svetozaru Gligoriću

BEOGRAD – U toku je snimanje dokumentarno-igranog filma “Gligorićeva Mar del Plata – Kraljeva indijska varijanta“ reditelja Milana Todorovića, a u biblioteci Astronomske opservatorije na Zvezdari upravo je snimljena igrana rekonstrukcija čuvene šahovske partije velemajstora Svetozara Gligorića iz daleke 1953. godine.

Glumci Radomir Nikolić i Nikola Krneta, zajedno sa maskerkom Draganom Injac, oživeli su likove Svetozara Gligorića i Miguela Najdorfa kao sastavni deo dokumentarnog filma o najboljem srpskom šahisti svih vremena, koji je podržao Filmski centar Srbije.

Izvršni producent filma je Andrija Lucić, igrane delove režira Milan Todorović, a u ekipi su i – direktor fotografije Vladimir Pavić, montažer Vladimir Marković, kostimograf Jovana Božović.

Producent novog ostvarenja Ognjen Rakčević, tim povodom i na tu temu izjavio je da je neobično srećan što ima priliku da istražuje životni put još jednog velikana domaćeg sporta.

“Život Svetozara Gligorića je više nego zanimljiv i ne može stati u jedan film. Meni najuzbudljiviji događaj iz njegovog života jeste šahovska partija, odigrana na turniru u argentinskoj Mar del Plati, kada je protiv svog velikog rivala Miguela Najdorfa odigrao novu šahovsku varijantu, u njemu omiljenom otvaranju”, istakao je producent.

On podseća da je ta varijanta ušla u anale šahovske igre, a na svežini nije izgubila sve do danas, jer je veliki šahisti i dalje rado igraju.

“Produkcija svakog filma podrazumeva zajednički rad i zato sam radostan što su se u ostvarivanje mog sna uključile moje bliske kolege i prijatelji, i svi oni daju nemerljivi doprinos ovom filmu u nastajanju.

Osim toga, ponosan sam što će ovaj film biti i moj doktorat na umetničkim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu“, zaključio je producent.

Reditelj filma Milan Todorović poznat je kao scenarista, producent i režiser horor filmova “Zona mrtvih” i “Mamula”, kao i TV serija “Urgentni centar”, “Sinđelići” za kompaniju “Emotion”.

Todorović je režirao i američku SF seriju “Predstraža” (The Outpost), čija su druga i treća sezona realizovane u Srbiji.

Producent Rakčević i reditelj Todorović već su sarađivali na dokumentarnim filmovima takođe na istorijsko-sportske teme -“ Tapavica” (2016) i “General Svetomir Đukić” (2020).

Taj drugi film će uskoro imati i beogradsku premijeru na predstojećem, odlaganom izdanju Martovskog festivala u Domu omladine Beograda (od 19. do 25. aprila) u selekciji Dokumentarnog filma do 50 minuta.

Novi film “Gligorićeva Mar del Plata – Kraljeva indijska varijanta“ je već dobio značajnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost.

(Tanjug)

