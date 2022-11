SNP najavio Anima simfoniju za 14. decembar

NOVI SAD – Srpsko narodno pozorište (SNP) saopstilo je danas da će kod njih 14. decembra biti izvedena „Anima simfonija“ pod dirigentskom palicom i u aranžmanima japanskog koncept maestra Keniči Simura.

„Sudar dva neverovatna sveta daje nesvakidašnji spektakl na ovim prostorima: ‘Anime simfoniju’! Prvi put u Srbiji ujediniće dva udaljena sveta -najpopularnije anime filmove i igre i operski orkestar“, saopšteno je iz SNP-a.

Kako je najavljeno, ansambl će činiti desetine iskusnih operskih muzičara, kao i solisti, a na programu koncerta bic?e muzika iz poznatih animea i igara „Sword Art Online“, „Fate/zero“, „Fullmetal Alćemist“, „Black Butler“, „Attack on Titan“, „JoJo’s Bizarre Adventure“, „Tokyo Ghoul“ i drugih, koju će pratiti filmske projekcije.

Upravnik SNP-a Aleksandar Stankov je podsetio da ovo nije prvi ovakav iskorak za njegovu kuću, koja je već radila rok i disko opere, na koje je pre svega nova, mlada publika „izuzetno reagovala“.

„Sada pred sebe postavljamo nov zahtev, kako istovremeno dočarati duh anime filmova, uz dostojanstvo koje sa sobom nosi operski orkestar“, naveo je Stankov.

Izrazivši uverenje da publika SNP-a prepoznaje istinski kvalitet, Stankov je rekao da očekuje da će „sa jednakim oduševljenjem biti dočekan ovakav koncert i to za sve generacije, posebno za one koji žele da se otrgnu od nametnutih merila“.

„Čini mi se da smo u periodu koji je za nama itekako pokazali da slušamo sopstvenu publiku i da pokušavamo mi da dođemo do publike, a ne ona do nas.

… Verujemo da je jedan od zadataka i da obrazujemo i u pozorište dovodimo mladu publiku, a to možemo malim koracima i njihovim jezikom. I, tako i dolazi do ovako neobičnog spoja”, rekao je Stankov.

