Sofest nagrade Strahinji Banoviću, Marković i Benčini

SOPOT – Jubilarni 50. Filmski festival u Sopotu svečano je završen večeras dodelom nagrada, a Gran pri festivala pripao je filmu „Strahinja Banović“ reditelja Stefana Arsenijevića.

Nagradu za najbolju režiju na Sofestu je osvojio Dušan Milić za film „Mrak“, dok je „Miru Stupicu” za najbolju žensku ulogu osvojila Sanja Marković, a Nagradu “Bata Živojinović” za najbolju mušku Petar Benčina.

Na svečanosti u Centru za kulturu Sopota, Arsenijević je primajući nagradu zahvalio se na „lepom obrazloženju“ žiriju, kog su činili glumci Snežana Bogdanović i Andrej Šepetkovski i profesor Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Radenko Ranković.

Žiri je, između ostalog, ocenio da nas Arsenijevićev film „govoreći o svim izmeštenim i nesrećnim putnicima u potrazi za boljim životom, kao i gubitku naše empatije, podseća da ne postoje oni i mi, već samo mi“.

U obrazloženju žirija se navodi da je“Mrak“ „osobenim i briljantno promišljenim rediteljskim postupkom izgradio jedinstvenu i uzbudljivu atmosferu koju dosledno sprovodi od početka do kraja filma i gradira do usijanja“.

„Nikada nisam dobio lepšu nagradu od ove. Moram da pohvalim predsednika opštine, ova statua je stvarno pravi ‘srpski Oskar’. Posebno se zahvaljujem žiriju koji je prepoznao naš težak rad“, rekao je režiser filma Dušan Milić.

Žiri Sofesta je ocenio i da je Sanja Marković u filmu „Toma“ reditelja Dragana Bjelogrlića „izuzetnom preciznošću, uz totalnu transformaciju, fino iznijansiranim sredstvima i nesvakidašnjim šarmom duboko proživela lik Tomine brižne i namučene supruge“.

Benčina u istom filmu „suptilnim glumačkim sredstvima snažno dočarava lik doktora i gotovo nevidljivo, ali ubedljivo i veoma dirljivo transformiše njegov život i karakter pred pred našim očima“.

„Ovaj film, ova uloga i ova nagrada će nas zauvek vezivati, hvala svima!“, poručio je Benčina.

Nagrada žirija publike pripala je debitantskom filmu reditelja Siniše Cvetića „Usekovanje“.

U okviru programa „Sofest plus“ publika će 12. jula u Domu omladine Beograda moći besplatno da pogleda nagrađene filmove „Mrak“ (17:00), „Strahinja Banović (19:00) i „Toma“ (21:00).

Filmski festival u Sopotu održan je od 4. do 10. jula pod sloganom “Prvih pedeset” u organizaciji Centra za kulturu Sopota i Cebefa, uz podršku grada Beograda i opštine Sopot.

(Tanjug)

