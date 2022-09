„Somborske muzičke svečanosti“ od 29. septembra

BEOGRAD – Festival “Somborske muzičke svečanosti” (SOMUS) pod sloganom „Ka novim horizontima“ biće održan od 29. septembra do 2. oktobra u Somboru, najavila je danas direkcija manifestacije u RTS klubu u Beogradu.

Na konferenciji povodom jubilarnog 10. izdanja SOMUS-a govorili su: Vesna Šašić, direktorka Kulturnog centra „Laza Kostić” Sombor, ispred organizatora Festivala, Mihajlo Zurković, umetnički direktor i jedan od osnivača SOMUS-a, Bojan Zulfikarpašić, džez pijanista, Strahinja Đokić, pijanista i bas, kao i Mina Bošnjak, dirigent i profesor Muzičke škole „Petar Konjović” iz Sombora.

„Ovim festivalom negujemo tradiciju i duh starog Sombora i podsećamo na 1961. godinu kada je osnovana manifestacija „Somborske muzičke svečanosti“, od koje je nastao SOMUS. Cilj našeg festivala jeste decentralizacija i da svake godine raste, bude sve uspešniji, bolji, da se ponude sve zanimljiviji repertoari i interpretacije klasične i dzež muzike“, rekla je Vesna Šašić ispred SOMUS-a, inače glumica po obrazovanju.

Slaveći deseti rođendan, od 29. septembra do 2. oktobra, SOMUS okuplja umetnike koji su ga kroz njegovu kratku i značajnu istoriju nesebično pomagali i podržavali i uzdigli na visok nivo festivala klasične muzike u regionu.

Sa tom idejom SOMUS 2022 svojoj publici donosi solističke resitale i koncerte kamernih ansambala velikih umetnika, kao i nastup orkestra mladih sugrađana, učenika muzičke škole „Petar Konjović”. Pod krovom Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, SOMUS je postao prepoznatljiv brend Sombora.

„Svake godine SOMUS okuplja muzičare zavidne inostrane karijere, a mnogi od njih su naši Somborci. Ovo deseto izdanje je pripremano studiozno, a ugostićemo umetnike koji su u svom gustom profesionalnom rasporedu našli prostora za SOMUS. Naravno, zadovoljstvo je veće kad znamo da sviraju program koji ne izvode na svojim koncertima. Inače besplatan je ulaz za decu i mlade“, podvukla je Vesna Šašić, direktorka KC „Laza Kostić“ Sombor i pohvalila se da je SOMUS osvojio nagradu „Muzika Klasika“ 2017. godine kao najbolji festival.

U četvrtak, 29. septembra u 20 časova, SOMUS će biti otvoren koncertom „Susretanja“, jednog od najvernijih prijatelja festivala, pijaniste Aleksandra Madžara, zajedno sa violončelistom Adrianom Brendlom iz slavne britanske muzičke porodice.

Madžar gostuje po treći put na festivalu, i osim Debisija, Šumana, Betovena i Šopena, publika će nq ovom nastupu slušati i renesansnog kompozitora Viljama Berda.

Iste večeri, u okviru programa Džez na Somus-u – “After party”, nastupa Bojan Zulfikarpašić, srpsko-francuski džez pijanista, poznat kao Bojan Z.

„SOMUS je izuzetno značajan festival, dolazim sada treći put, i priča o njemu me podsetila dok sam nedavno gledao jedan intervju sa britanskim kompozitorom i producentom Brajanom Inom. Naime, on je govorio o tome da su mnogi smatrali da su se geniji poput Mocarta, Betovena ili jednog Pikasa tek tako rodili kao takvi. Međutim, onda kaže da je sredina ta koja je pomogla svima da sve to postignu“, istakao je pijanista Zulfikarpašić.

Nakon dva nezaboravna koncerta na SOMUS-u, sa francuskim džez saksofonistom Žilijenom Luroom, kao i sa pijanistom Vasilom Hadžimanovim, Bojan Z dolazi u Sombor treći put u kombinaciji akustike i elektronike.

„Tako će verujem i jedna manja sredina kakav je Sombor iznedriti neke vabserijske talente i može da se desi neki genije. Kulturni život u jednom gradu je veoma važan tokom cele godine, potrebno je animirati publiku svih 365 dana. SOMUS se svakako razvija i raste, što se uveliko pokazalo tokom ovih godina“, naveo je Bojan Z i rekao da još uvek nema definisan repertoar za otvaranje 10. edicije festivala, ali da će svirati na električnom klaviru i da oseća uvek odgovornost da publici predstavi vrhunski džez.

Pored poznatih gostiju festivala, Mate Bekavca, Maired Hiki i Pera Rundberga, nastupiće kamerni orkestar provokativnog naziva „FB banda” muzičara Ljubljanske filharmonije, RTV simfoničara i Mariborske opere.

Prvi koncert ovog ansambla na programski je orijentisan ka kompozitoru V. A. Mocartu, njegovim savremenicima i modernim kompozitorima koja su svoja dela stvarali inspirisani upravo stvaralaštvom velikog Amadeusa.

Oni nastupaju druge večeri, u petak 30. septembra u 20 časova.

Od svojih početaka, SOMUS uspešno sarađuje sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, angažujući njene studente i profesore.

Redovni profesori AU Laura Levai Aksin i Zoran Krajišnik, kroz dugu saradnju u neobičnom duu, predstaviće se delima velikih imena klasične muzike u obradama za flautu i gitaru u subotu, 1. oktobra u 17 časova.

U nastavku dana od 20 časova sledi koncert savremene muzike „Agonija današnjice“ i program „Carte blanće”.

FB banda i Mate Bekavac, kao frontmen, najavljuju da muzika nosi u sebi mogućnost tumačenja bez reči i da je program „Carte blanće” tihi komentar događanja u današnjem društvu.

Katastrofe, ratovi i pohlepa vode ka patnji, gubicima, a unl muzici možemo pronaći utehu, poručuje Bekavac.

Poslednjeg dana festivala u nedelju 2. oktobra u 11 časova, kao nastavak višegodišnje saradnje sa profesorima i učenicima muzičke škole „Petar Konjović” u Somboru, orkestar muzičke škole će nastupiti na festivalu i podeliti scenu sa vrhunskim profesionalnim muzičarima.

Orkestrom diriguje Mina Bošnjak, za klavirom je Mihajlo Zurković, a kao gost nastupa sopran Sonja Šarić.

„Za njih će ovo biti događaj za dugo pamćenje, jer će nastupati sa velikim imenima. Svi jedva čekaju SOMUS i potrebno je da nauče da nema prečice u muzici, za sve je potrebno vreme i strpljenje, jer ne postoji u umetnosti ništa instant“, ocenila je dirigentica Bošnjak.

Program „Stepenicama ka zvezdama“ pratiće muzika L. van Betovena, J. Bramsa, Ž. Masnea, G. Kasada, V. Belinija, F. Šopena i A. Pjacole.

Istog dana u 20 časova se svečano zatvara festival koncertom „Nemačka lirika“, koji će otpevati Sonja Šarić, uz pratnju Strahinje Đokića za klavirom.

Dobitnica prve nagrade i specijalne nagrade publike na konkursu Eva Marton u Budimpešti 2021. godine, somborka Sonja Šarić je poseban gost SOMUS-a.

Nakon sedam godina, Sonja Šarić ponovo nastupa na festivalu koji je već 2015. godine prepoznao kvalitet mlade umetnice i pružio joj priliku da nastupi uz imena kao što su Nemanja Radulović, Stefan Milenković, Aleksandar Madžar, Mate Bekavac, Irena Grafenauer, Katarina Jovanović i drugi.

Nakon završenih studija na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Manhajmu, intenzivno izučavajući nemački lid, Sonja će somborskoj publici, uz klavirsku saradnju Strahinje Đokića, izvesti cikluse solo pesama F. Lista, R. Štrausa i G. Malera.

„Program smo birali da ima smisla i da nije često izvođen, što nije uvek jednostavno. Teško je nekad da se u celovečernjem koncertu održi pažnja bez imalo padova, ali mislim da smo mi u tome uspeli“, siguran je pijanista i bas Đokić.

Svi programi SOMUS-a se održavaju u Svečanoj sali Gradske kuće.

Glavni organizator festivala je Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor, uz podršku Grada Sombora, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinske Vlade i C. Bećstein centra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.