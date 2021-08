„Strahinja Banović” u Karlovim Varima u trci za nagradu

KARLOVE VARI – Domaći filma „Strahinja Banović“ Stefana Arsenijevića, koji je premijherno prikazan na filmskom festivalu u Karlovim Varima, takmiči se za „Kristalni globus“ zajedno sa još 11 ostvarenja iz celog sveta.

Svetska premijera novog domaćeg filma uz prisustvo glumačke i autorske ekipe održana je u ponedljak sa velikim uspehom na Međunarodnom festivalu u Karlovim Varima, saopštili su producenti tog ostvarenja.

Ovo je prvi put nakon 20 godina da Srbija ima predstavnika u glavnom programu tog festivala.

Prestižni filmski magazin „Varajati“ opisao je film kao „iznenađujuću i uzbudljivu kombinaciju srpske srednjevekovne epske pesme, ljubavnog trougla i priče o migrantima“.

Vladan Petković u kritici za portal „Cineuropa“ je naveo da je u pitanju „uspeo film iznenađujućeg koncepta, priča o dvoje Afričkih migranata koji traže svoje mesto u Evropi“.

Film koji ima internacionalni naslov “As Far As I Can Walk” predstavlja modernu adaptaciju čuvene narodne epske pesme „Banović Strahinja“, a smeštena je u savremeni trenutak izbegličke krize.

U snažnoj ljubavnoj priči glavne uloge igraju francuski glumac Ibrahim Koma, austrijska glumica Nensi Mensa Ofei, sirijski dramski umetnik Maksim Kalil, a značajna uloga pripala je i Nebojši Dugaliću.

Pojedine manje role u ovom delu tumače autentični migranti iz više izbegličkih kampova u Srbiji.

Istaknuti reditelj Stefan Arsenijević afirmisao se uspešnim kratkim igranim filmom „(A)Torzija“ za koji je dobio Zlatnog medveda na Berlinskom festivalu 2003, Nagradu Evropske filmske akademije i kasnije je bio nominovan za Oskara.

„Strahinja Banović“ je njegov drugi dugometražni film, nakon zapaženog ostvarenja „Ljubav i drugi zločini“ (2008), koji je premijerno prikazan na Berlinskom festivalu, a radio je i međunarodne projekte u timu više stranih reditelja – “Izgubljeno – nađeno” (2005) i “Ne zaboravi me, Istanbul” (2010).

Novi film je nastao u koprodukciji Srbije, Francuske, Bugarske, Luksemburga i Litvanije.

Srpski producent je Miroslav Mogorović ispred kuće “Art & Popcorn” u saradnji sa kompanijom “Cinnamon Film”, uz podršku Filmskog centra Srbije, Fonda Saveta Evrope – Eurimaž, Filmskog fonda Luksemburg, fonda Kreativna Evropa-MEDIA i drugih.

(Tanjug)

