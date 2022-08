Susret akvarelista od 17. do 19. avgusta u Zrenjaninu

ZRENJANIN – Savremena galerija Zrenjanin organizuje 43. susret akvarelista od 17. do 19. avgusta u Umetničkoj koloniji Ečka, gde će stvarati umetnici Nina Ivanović, Jelena Janev, Vladimir Sekulić, Dragana B. Stevanović i Nebojša Yamasaki Vukelić, najavili su organizatori.

Selektor ovogodišnje manifestacije je Slavica Žarković, kustos Savremene galerije Zrenjanin.

Specifičnost ove manifestacije sa dugom tradicijom jeste to što se vremenom menjala, te je tako slikanje akvarela dobilo oblik slobodnijeg tipa, moguće je kombinovanje sa drugim medijima vizuelnog stvaralaštva, što utiče na to da dolazi do transformacije akvarela.

Organizatori su najavili da će 17. oktobra u Savremenoj galeriji Zrenjanin biće izloženi radovi koji su nastali u Umetničkoj koloniji u Ečki.

(Tanjug)

