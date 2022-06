Tatić: Uloga Žizele je romantična, plakala sam na probama

BEOGRAD – Balerina Tatjana Tatić oživeće večeras „Žizelu“ u istoimenom baletu na muziku Adolfa Adama na Velikoj sceni Narodnog pozorišta, a za Tanjug Refletor kaže da njena uloga romantična i da je često plakala na probama.

Tatić kaže da je uloga „Žizele“ izuzetno teška, tehnički zahtevna, ali istovremeno i nežna i puna emocija.

„Bukvalno nudim publici srce u svakoj sceni. Često sam plakala na probama u pripremi baleta „Žizela“. Zapravo nijednu probu nisam završila, a da se ne rasplačem“ kazala je Tatić.

Prema njenim rečima publika će naročito uživati u drugom činu, kada su na sceni vile.

„Mi bukvalno lebdimo na sceni i sigurna sam da će ta slika biti vizuelno atraktivna za publiku. Balet ima univerzalnu poruku da nesebična ljubav spašava sve i sigurna sam da ćemo tu poruku dočarati na sceni“ kazala je Tatić.

O povratku na scenu nakon pandemije, Tatić kaže da je za sve njene kolege period vraćanja tela u formu bio veoma psihološki izazovan.

„Vanredno stanje me je zateklo 5 dana pre zakazane premijere baleta „Bajadera“. Posle ogromnog rada dobila sam jedno veliko ništa. Pomislila sam da bi bilo dobro da mi se telo resetuje, ali sam shvatila da nisam vežbala mesec dana…Sve dok se nismo vratili u salu za vežbanje u punom kapacitetu, nisam verovala da ću uspeti da povratim punu formu. Tek nedavno, spremajući ulogu Žizele shvatila sam da sam u formi u kojoj me je pandemija zatekla. Srećom, to je sada iza nas“ kazala je Tatić.

Za nju nema dileme da će balet kao vrhunska scenska umetnost nadživeti sve digitalne revolucije.

„Emociju koju pružamo publici sa scene još uvek ništa ne može da zameni. Balet je unikatna umetnost koja je će preživeti sve. Naše predstave su pune jer publika zna da nijedan ekran ne može taj osećaj da nadomseti“ kazala je Tatić.

(Tanjug)

