The Pixies pred Taš: Svet je korumpiran, izvinjavamo se deci

BOSTON – Kultni alternativni bend iz Bostona, Pixies, koji ce 29. avgusta (20.30) održati veliki beogradski koncert na stadionu Tašmajdan, objaviće, mesec dana kasnije, novi album Doggerel koji je, kako kažu upućeni, nešto najinventivnije što su snimili od ponovnog okupljanja 2004. godine, saopštili su organizatori koncerta.

Bavi se, naravno, svim najaktuelnijim što potresa planetu, a frontmen Blek Frensis konstatuje da je svet „sumoran, kao i uvek“, i da stvari čak prevazilaze njegovu imaginaciju.

„Predsednički izbori u SAD i sve gluposti oko Donalda Trampa, pa pandemija korona virusa, svetska recesija, ekstremni vremenski uslovi, sve to čini da se osećamo veoma distopijski“, poručuje u svom stilu lider Pixies-a.

Stvari, kako kaže, idu dotle da se pred svojom decom izvinjava zbog toga što je svet korumpiran. Dodaje, ipak, da i ako imate fatalistički pogled na život, morate ponekad da „sednete, zavalite se i pronađete način da uživate u kafi“.

Da ume, ipak, da pronađe u svemu pozitivan ugao, 57-godišnji roker je potvrdio pričajući o vremenu provedenom tokom pandemije kovida 19.

„Godinu i po dana sam uzgajao piliće i družio se sa svojim tinejdžerima. Sve je, konačno, usporilo, mogao sam da uživam u nekim malim stvarima po prvi put u životu“.

Na albumu „Doggerel“ biće 12 pesama.

Uz naslovnu numeru, i najavni singl „There’s a Moon On“, tu su i „Nomatterday“, „Vault of Heaven“, „Dregs of the Wine“, „Haunted House“, „Get Simulated“, „The Lord Has Come Back Today“, „Thunder & Lightning“, „Pagan Man“, „Who’s More Sorry Now?“ i „You’re Suć a Sađucee“.

Pixies su u martu objavili numeru „Human Crime“, ali se ona neće naći na ovom izdanju.

