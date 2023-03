Tihomir Stanić: Šapić da otkupi ono što je Mali prodao

Glumac Tihomir Stanić izjavio je danas da bi gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem trebalo da otkupi prostor pozorišta „Boško Buha“, koji je otuđen 2015. godine.

Stanić je agenciji Beta kazao da podržava odluku kolega iz „Boška Buhe“ koji odbijaju da ansambl premeste s Trga Republike na Savski trg.

„Bivši gradonačelnik, a sadašnji ministar finansija Siniša Mali se hvali da na računu ima više od pet milijardi evra. Neka sada pomogne gradonačelniku Šapiću da grad povrati vlasništvo nad onim što je prodato za vreme njegovog mandata, kako bi glumci dečjeg pozorišta mogli da nesmetano rade“, rekao je Stanić.

Bivši upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurović izjavio je danas da bi sva pozorišta u Srbiji trebalo da obustave rad kako bi se sprečilo izmeštanje dečjeg pozorišta „Boško Buha“.

„Oni koji su doneli odluku o izmeštanju dečjeg pozorišra ‘Boško Buha’ i prodaji dela prostora koje je to pozorište decenijama koristilo, nikada ni kao deca, a ni s decom, nisu bili u tom pozorištu. Da su bar jednom bili u ‘Boška Buhi’ ne bi im na pamet palo da izmeštaju pozorište s matične scene, koje u centru Beograda radi više od 70 godina“, istakao je pozorišni reditelj Đurović.

Glumačka organizacija Srbije podržala je kolege glumce i sve zaposlene u Pozorištu „Boško Buha“ u borbi za svoju scenu i pozvala građane da potpišu peticiju da im se vrati prostor na Trgu Republike na njihovoj matičnoj adresi.

Pozorište „Boško Buha“ ne prihvata odluku gradskih vlasti da se preseli u zgradu na Savskom trgu, pošto to, kako su naveli članovi ansambla, ne zadovoljava potrebe njegovog funkcionisanja.

„Stav kolektiva pozorišta je da ono ostaje u zgradi na Trgu Republike 3 u kojoj se nalazi od svog osnivanja 1950. godine“, saopšteno je iz pozorišta.

Pre šest godina je u Katastru izvršeno uknjiženje na prostor foajea i sale Pozorišta od strane preduzeća „Rubin“ iz Kruševca, da bi se kasnije vlasništo prenelo na preduzeće „Butik“ iz Kruševca.

Pozorište traži da se u roku od mesec dana razreši imovinsko-pravna situacija.

„Ovim je došlo do otuđenja imovine grada Beograda, na koju pozorište ima pravo korišćenja na neodređeno vreme. Pozorištu je saopšteno da je do uknjiženja došlo greškom, koja će biti ispravljena u najkraćem roku, što se do danas nije desilo“, naveli su iz „Boška Buhe“.

Pozorište „Boško Buha“ je bez svog prostora ostalo u vreme kad je funkciju gradonačelnika Beograda obavljao Siniša Mali, pokazalo je istraživanje Nova.rs.

Promena vlasništva se dogodila 2015. godine kada je kompanija „Rubin“, u vlasništvu Predraga Rankovića Peconija, kupila „Kafe Teatar“ koji je bio sastavni deo prostora koje je pozorište koristilo.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.