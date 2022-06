Timarov: Mjuzikl „Jadnici“ su najviši nivo, remek delo

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Srđan Timarov koji je govorio o ulozi u predstavi „Jadnici“ koja će 23. juna biti izvedena 100. put u Operi i teatru „Madlenijanum“.

Timarov je istakao da su „Jadnici“ „nešto što Beogradu daje viši čin, poseban luksuz, privilegija“, kao mjuzikl koji je po svemu svetski rekorder sa najviše gledalaca ikad.

„Svi koji činimo taj mjuzikl smo u zagrljaju remek dela. Beograd to stavlja na mapu sveta. Mi koji ga izvodimo smo jako privilegovani da to traje 15 godina, da smo došli do 100. izvođenja uprkos raznim poteškoćama“, istakao je glumac.

Timarov se posebno zahvalio Madleni Cepter jer je njenom voljom, finansiranjem i zalaganjem mjuzikl ostao na repertoaru „Madlenijanum“, iako je skup za održavanje.

Istakavši da su „Jadnici“ „najviši nivo Brodveja i Vest enda“, koja se u Beogradu igra na engleskom sa titlovima, kao „čarolija pred vašim očima“, Timarov je dodao da je najzahtevnije ostati u kondiciji za ulogu.

„Pred svako izvođenje imamo kompetnu scensko-orkestarsku probu. Često smo proveravani da li smo u stanju da zadovoljimo nivo koji je potreban“, istakao je Timarov.

Od kurioziteta predstave koja se igra od 2007. godine, Timarov je izvojio da je u početku igrao Žavera a Dejan Lutkić Tenadije, a onda su nakon jedne pauze u izvođenju zamenili uloge i sada imaju „spremne kompletne dve uloge iz ‘Jadnika'“.

„Mi trajemo. Trajanje u pozorištu je najveća tajna. Predstavi može da se desi bljesak, kratkotrajni uspeh. Ali kada ti 15 godina postojiš pred krcatom salom ljudi dolaze više puta…Samo delo je toliko fantastično, omogućava da imao 100. izvođenje 23. juna“, istakao je Timarov.

Govoreći o svojoj karijeri Timarov je priznao da ne zna kakav je glumac, osim što je stalno u poslu i što je stalno drugačiji.

„Svaki od nas, i taj mladi koji dolazi, autentični smo, svako ima svoj put. Za glumu je ključna stvar – nemojte da joj prilazite ako to nije vaša najveća pasija i ako bez toga ne možete da živite. Samo se tako traje u tom poslu, to nije lagan put. Budite autentični, iskreni, radite do kraja sa puno ljubavi i stvari će se otvarati“, naveo je glumac.

Timarov je ocenio da je „pozorište jako pošteno mesto“, koje se „hrani hiljadama godina onima koji mu trebaju i zato živi“, a od glumaca traju „oni koji zaista pozorištu pripadaju, koji nisu došli da ga prevare, da bljesnu“.

„Uvek je gluma izraz, slika privatnog života. U fazi kakav si privatno to možeš da pružiš. I bolji smo nego u stvarnom životu, radimo stvari koje se ne usuđujemo u stvarnom životu“, dodao je Timarov.

(Tanjug)

