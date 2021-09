Todorović: Toma je bio autentičan u emociji

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je koscenaristkinja Maja Todorović koja je govorila o tome kako je doživela Tomu Zdravkovića pre i posle snimanja filma, kako je pristupila radu na „Tomi“, da li ju je dirnula neka scena i ima li omiljenu pevačevu pesmu.

Todorović je rekla da je pre početka rada na filmu Zdravković za nju bio jedan od muzičara koje je volela da sluša u kafani i koji su sastavni deo kafanskog i boemskog duha Beograda, ali i duboko u kodu našeg naroda.

„Kada sam krenula da radim na filmu više nisam smela da ga posmatram kao neki fenomen, nego kao običnog čoveka, sa svojim vrlinama i manama. Kompleksan psihološki karakter. I to je zaista bio veliki zadatak“, rekla je Todorović.

Radeći na scenariju sa rediteljem Draganom Bjelogrlićem, Zoranom Lisincem i Nikolom Pejakovićem, Todorović kaže da je Zdravković „pun lik“ i da su imali „toliko materijala da je zaista bilo teško odabrati šta od svega toga uključiti u film“.

„Svi njegovi odnosi mogli bi da budu film za sebe, jer je on u sve ulazio dosta iskreno, sa puno ljubavi, sa puno duše i mislim da se to oseti i u njegovim pesmama. Autentičnost u emociji, ogoljavanje do kraja“, ocenila je Todorović.

Upitana da li postoje scene u filmu koje je dirnu, Todorović je istakla kraj filma kada se Zdravković sretne sa svojim drugom iz detinjstva, kao trenutak kad se rasplakala.

„Tuga je kad se sretne sa svojim drugarom koji mu kaže da bi svoj život mogao da mu prepriča za deset minuta. To je za mene bilo užasno tužno, jer zaista postoje ljudi kojima se život svede na puko preživljavanje. A Toma da krene da priča zakasnio bi na sledeći život“, rekla je Todorović.

Kada bi morala da izabere jednu Tominu pesmu, Todorović kaže da joj je to nakon rada na filmu malo teže, a bi pre odgovor bio „Dva smo sveta različita“.

„Već ih nekako toliko intimno doživljavam iz glava karaktera na kojima sam radila da ih je teško odvojiti, kad znam koja je predpriča nastanka tih pesama. Ali, eto, neka ostane ‘Dva smo sveta različita“, zaključila je Todorović.

(Tanjug)

