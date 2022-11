Tomašević za Tanjug: Čast je ponovo pevati sa Bočelijem

BEOGRAD – Pop pevačica Jelena Tomašević biće specijalna gošća proslavljenom italijanskom tenoru Andrei Bočeliju na koncertu koji će, uz učešće Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, biti održan 24. novembra u Abu Dabiju.

„Imaću ponovo čast da pevam sa jednim od najvećih tenora i najlepših glasova na svetu. Izuzetno mi je zadovoljstvo. Trudiću se da dostojanstveno predstavim našu zemlju“, rekla je Tomašević Tanjugu.

Pevačica je bila gošća Bočeliju ovog leta na „Belgrejd river festu“, kada ih je takođe pratio Simfonijski orkestar RTS-a, i ističe da je taj nastup bio „zaslužan za sve ovo što se dešava“.

„Deluje kao neki san. I tada smo imali neki pozitivnu intuiciju da će do zajedničke saradnje ponovo doći, ali niko nije mogao da pretpostavi da će ovoliko brzo“, priznala je Tomašević.

Na koncertu u Etihad parku, Tomašević će kao jedna od gošći sa čuvenim pevačem izvesti, kao i u Beogradu, „Vivo per lei“ i „Canto de la tierra“. Tomašević se ovaj put u solo tački umesto „Gde si bilo jare moje“ odlučila za pop klasik „I Will Always Love You“.

Pesmu Doli Parton je dodatno proslavilo izvođenje Vitni Hjuston, a Tomašević ju je pevala na početku solističke karijere, kada je 2002. godine pobedila na takmičenju mladih talenata u televizijskoj emisiji „3k dur“.

Nastup uz Bočelija za Tomašević „ogromna čast i odgovornost“.

„Zato što ne samo ja, nego i Simfonijski orkestar RTS-a, predstavljamo našu zemlju u svetu na takvoj pozornici kakva će biti u Abu Dabiju. Mislim da ne postoji lepši način da predstavimo našu kulturu, zemlju, podneblje i ceo region“, napomenula je Tomašević.

Pošto će nastupati u iste večeri kada i naša fudbalska reprezentacija počinje utakmicom sa Brazilom učešće na Svetskom prvenstvu u Kataru, Tomašević je rekla da je fantastično što se na tako maloj vazdušnoj razdaljini dešavaju „dve velike i krupne stvari za našu zemlju“.

Tomašević će za reprezentaciju Srbije navijati svim srcem da prođu dalje.

(Tanjug)

