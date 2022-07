Treće veče Exita obeležio Kalvin Haris

NOVI SAD – Škotski mužičar, producent, tekstopisac Kalvin Haris svojim di-džej nastupom obeležio je sinoć treći dan Exit festivala na glavnoj bini – Main Stage u Novom Sadu.

Haris je jedini izvođač na Exitu koji je zabranio da se profesionalno snima njegov nastup, pa tako nisu smele biti unete video kamere ni foto aparati, a čak niko iz ekipe Exita nije imao pristup multimedijalnoj realizaciji slike i tona.

Osim što snimatelji i fotografi iz medija nisu imali šanse da ovekoveče nastup, publika je bila takođe uskraćena da svog favorita i idola gleda na gigantskom video bimu, jer je izvođač i to zabranio, te su platna bila ugašena za emitovanje.

Svetski poznat autor Kalvin Haris osvojio je 32 značajne muzičke nagrade, više puta Gremi, MTV, NME, Billboard i Brit Awards, ostvario je saradnje sa zvezdama kao – Rijana, Eli Gulding, The Weeknd, Dua Lipa, Farel Vilijams i Migosi, dok njegove pesme imaju basnoslovnih 35 milijardi audio i video strimova.

Kalvin je brojnoj publici, po nekim procenama od 40,.000-50.000, priredio svoje razne tehno i dens hitove “You Got the Love” – obrada klasika vremešne dame Kendi Stejton, da bi prešao na hit numere “Blame”, “Outside”, “Summer”, “Under Control”.

Publika je uživala u miksu pesme “Seven Nation Army” od grupe “The White Stripes”, “Born Slippy” elektro sastava “Underworld”, “Feel So Close”, “Kernkraft 400”, “Slide”, “Pray to God”, “I Need Your Love”, “Drinking From the Bottle”, “I’m Not Alone”, “Burnin”.

Ređali su se i elektro aranžmani poznatih naslova – “I Could Be the One” (obrada hita prerano preminulog švedskog di-džeja Avičija), i ostvarene saradnje koje je Kalvin imao sa Duom Lipom (“One Kiš”), Semom Smitom (“Promises”), “Giant” – Rag’n’Bone Man, ili “We Found Love” od Rijane, “We Are Your Friends” francuskog elektro dua “Justice”, ali i “Eat Sleep Rave Repeat” majstora di-džej zanata Fatboy Slim.

Za sve one koji od muzike ne traže gitare, bubnjeve, žive vokale, di-džej nastup od puna dva sata je bio taman po meri, kako je publika i navikla od Exita svih ovih godina i decenija.

Čuveni američki magazin “Forbes” je šest godina zaredom stavio Harisa na mesto broj jedan liste najplaćenijih di-džejeva na svetu, sa zaradom većom od 300 miliona dolara.

Veče je i na drugim binama do ranog jutra proteklo u ritmu dens tehno muzike, kao što je mistični di-džej uvek pod maskom – Boris Brejča na Dens Areni, ali i makedonski virtuoz i vizionar Kiril Đajkovski na Visa Fusion Stage, poznat po svojoj fuziji elektronike sa balkanskim etno elementima.

Ovaj osnivač “Bastiona”, prvog sastava elektronske muzike u Makedoniji ranih 80-ih godina, svirao je i sa grupom “Leb i Sol”, sa kojom je objavio dva albuma, i uspešan je kompozitor filmske i pozorišne muzike, gotovo sličan velikom Žan Mišel Žaru.

Četvoročlani sastav “Coać Party” sa Ostrva Vajt u Engleskoj svirao je isto na Fusion bini, kao osveženje na britanskoj indi-rok sceni.

Exit 2022 se nastavlja i završava večeras sa novim imenima inostrane, regionalne i domaće scene, gde je fokus na najatraktivijim scenama – Main Stage i Visa Fusion Stage.

Publika će dočekati konačno strane bendove – hevi metal “Sepultura”, grupu “Blind Ćannel”, Markija Ramona, Satorija, regionalnu atrakciju “Brkovi”, i domaće snage – Konstrakta, Orthodox Celts.

(Tanjug)

