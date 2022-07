Treće veče Exita počelo nastupima Ive Lorens i „Disciples

NOVI SAD – Muzički program treće noći Glavne bine festivala Exit 2022 večeras je počeo nastupom domaće muzičarke Ive Lorens, a nastavljen je sa britanskim dens sastavom „Disciples“.

Publika najviše čeka zvezdu večeri, di-džej producenta, autora, izvođača Kalvina Harisa iz Škotske, a nakon njega takođe imena elektronske scene – Ofenbać, Acraze, što će dočekati posetioci i na mts Dance Areni – uvek maskirani mistik Boris Brejća, Moćakk, Blond:ish, Mathame.

Pozornica Visa Fusion stage ugostiće britanski alternativni rok bend „Coać Party“ , kao i domaće nezavisne rok sastave „Vizelj“, „Deca loših muzičara“, hrvatske pankere „Paraf“ iz Rijeke, a tu je i makedonski virtuoz elektronske instrumentalne muzike Kiril Đaikoski.

Iva Lorens je otvorila Main Stage i u nepunih sat vremena predstavila svoje numere iz tek započete karijere.

Beogradska publika ju je upoznala krajem marta na kolektivnom koncertu kada je podelila binu sale „Amerikana“ u Domu Omladine sa kolegama – Luka Rajić i alternativni hrvatski bend „Pocket Palma“ (svirali su na Exitu u petak).

Večeras je Iva pružila veoma efektno zagrevanje sa raznim numerama kao što su hit singlovi „Zima“ i „Svitanje“ uz veliku podršku odabrane publike.

Iva Lorens inače živi u Beogradu i Berlinu, gde je završila studije na muzičkom koledžu, a istaknuta je po pesmama koje je objavila u kolekciji pod nazivom „I Gueš It’s About You”.

Samo na platformi“ Spotify“ njene pesme sluša preko 400.000 ljudi iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Nemačke, Austrije.

Odmah posle njenog nastupa, Main Stage su zauzela tri momka iz britanskog elektro benda „Disciples“ – Nejtan Vinsent Dival, Gevin Kulmon i Luk MekDermot, stacionirani u Južnom Londonu.

Na koncertu su predstavili dens numere sa svoja dva albuma “Remedy” (2013) i “The Following” (2015), ali pretežno u obliku di-džej seta, ne kao pravi koncert.

Uspeh su postigli sa dens elektro hitovima „Catwalk“, posebno „They Don’t Know“ (BBC Radio 1 odabrao je ovaj naslov za „Pesmu dana“ 2015).

Blistavi uspeh doživeli su sa hitom „How Deep Is Your Love“, u saradnji upravo sa zvezdom Exita 2022, škotskim producentom i autorom Kalvinom Harisom, i ova dens pesma je naravno oduševila na hiljade ljudi kod Glavne bine. Numera je te 2015. osvojila drugo mesto na listi Britanskih singlova, takođe nominovana za najbolji Britanski video spot godine i singl na čuvenim Brit Awards 2016.

Di-džej set londonskog trija „Disciples“ od skoro sat i po uključio je emitovanje hitova kao „Daylight“, veoma zaraznu numeru „On My Mind“ (15. mesto britanskih singlova i kasnije se pesma zadržala neprekidno na top listi čak 22 nedelje), „Jealousy“ i mnoge druge.

„Exit, Srbija, moramo vam priznati, vi ste nam najbolja publika, nastup večeras nam je apsolutno najbolji ove godine, samo zahvaljujući vama“, nadahnuto su momci iz elektro trija „Disciples“ pohvalili publiku na Exitu 2022, slikali se mobilnim telefonom i time završili svoj nastup.

(Tanjug)

