Tri srpska filma na 35. IDFA festivalu u Amsterdamu

AMSTERDAM – Na prestižnom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma biće prikazani „Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels“ Mile Turajlić, „Prizvan i pozvan“ Luke Papiće i Srđe Vuče i predstavljen „Ko će pokucati na vrata mog doma“ Maje Novaković, sva tri podržana sredstvima Filmskog centra Srbije.

Ovogodišnji, 35. međunarodni festival dokumentarnog filma IDFA, najprestižnijeg festivala tog tipa u Evropi, biće održan od 9. do 20. novembra u Amsterdamu a u festivalskim selekcijama biće prikazana dva srpska filma i predstavljen jedan u nastajanju, a sva tri su dobila podršku Filmskog centra Srbije.

U međunarodnom takmičarskom programu 35. festivala IDFA, svetsku premijeru imaće novi film Mile Turajlić – „Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels“.

Reč je o koprodukciji Srbije, Francuske, Hrvatske, Crne Gore i Katara, koju je podržao i Filmski centar Srbije.

Film je nastao u produkciji beogradske kuće „Poppy Pictures“, u koprodukciji sa „Survivance“ iz Francuske i uz učešće zagrebačkog „Restarta“ i podgoričkog „Kina“.

Mila Turajlić je i direktorka fotografija, a uz Karen Čičkovski i producentkinja.

Film su montirale Sylvie Gadmer i Mila Turajlić.

Podsetimo, prethodni film Mile Turajlić „Druga strana svega“ ovenčan je nagradom za najbolji dugometražni film upravo na festivalu IDFA, a ubrzo potom premijerno prikazan i u Srbiji, u beogradskom „Sava centru“ u okviru 23. Festivala autorskog filma, nakon čega se na?ao i na redovnom repertoaru srpskih bioskopa.

Srpski dokumentarni film „Prizvan i pozvan“ Luke Papiće i Srđe Vuče imaće svetsku premijeru u takmičarskom programu „Envision“ IDFA festivala, programskoj celini u okviru koje će biti prikazano samo 12 probranih filmova.

Film „Prizvan i pozvan“ nastao je u produkciji kuće „Ranč productiona“ i uz podršku Filmskog centra Srbije.

„Prizvan i pozvan“ na komičan i nekonvencionalan način promatra jedan od najčudniji perioda u srpskoj političkoj istoriji.

Nekoliko bivših predsedničkih kandidata, danas neprilagođenih antiheroja priseća se događaja oko prvih višestranačkih izbora 1990. godine i ponovo proživljava taj, za sve njih, sudbonosni događaj, ne shvatajući da su bili samo sporedni igrači.

Scenario, režiju, montažu i produkciju potpisuju Luka Papić i Srđa Vučo, direktor fotografije bio je Luka Papić, za dizajn zvuka bio je zadužen Mićun Jauković, a supervizor montaže Jelena Marković.

Koproducent je Jovan Bačkulja a saradnik na scenariju Vladimir Vulević.

Produkcija veliku zahvalnost duguje kolektivu „Medijska arheologija“ na čiji se rad sa arhivom i istraživanje „Prizvan i pozvan“ nadovezuje.

Inače, „Prizvan i pozvan“ je drugi dugometražni dokumentarni film „Ranč productiona“ koji će imati premijeru tokom 2022. godine.

Prethodno prikazani film „Bez“ osvojio je nagrade na festivalima Visions du Reel, Beldocs i Underhill i sada nastavlja sa prikazivanja na internacionalnim festivalima: u oktobru je prikazan na festivalima Astra Film Festival u Rumuniji i 30_70 u Italiji).

Među učesnicima programa „IDFA Academy“ ove jeseni je i srpska dokumentaristkinja Maja Novaković, autorka zapaženog i širom sveta višestruko nagrađivanog kratkog dokumentarnog ostvarenja „A sad se spušta veče“.

Maja Novaković u Amsterdam putuje sa projektom novog filma naslovljenog „Ko će pokucati na vrata mog doma“, a reč je o dugomertražnom, hibridnom dokumentarnom filmu koji je nastao uz podršku Filmskog centra Srbije.

Podsetimo, Maja Novakovič je režirala, napisala scenario i producirala film „A sad se spušta veče“ (2019) koji je premijerno prikazan na Visions du Reel festivalu.

Film je bio kvalifikovan za nominaciju za Oskara, osvojivši nagradu za najbolji kratki film na Festivalu dokumentarnog filma Full Frame, nakon čega je prikazan i nagrađivan na mnogim festivalima širom sveta.

