U Galeriji Kuće legata otvoren šesti Beogradski mesec fotografije „Kolorama“

BEOGRAD – U Galeriji Kuće legata otvoren je šesti Beogradski mesec fotografije pod nazivom „Kolorama“.

Beogradski mesec fotografije je međunarodni festival posvećen popularizaciji fotografije kroz edukativne i umetničke programe.

Radove će predstaviti veliki broj fotografa kako iz Srbije tako i iz inostranstva, od kojih će većina biti prisutna tokom trajanja festivala.

Program, pored izložbi, obuhvata i tribine, stručna vođenja i razgovore sa umetnicima i kritičarima.

Ovogodišnji „Beogradski mesec fotografije” predstaviće pet samostalnih projekata domaćih i međunarodnih fotografa: Jasna Vukos, Zuzana Pustaiova, Rožer Grasas, Evgenij Zaets, Alba Sera, kao i izložba dobitnika nagrada konkursa „Novi talenti 2023“, tri internacionalna autora Franciske Legat, Kean Laia, Tianjun Lia i domaćeg Stefana Pavića.

„Atopos” Jasne Vukos je višegodišnji fotografski projekat koji se sastoji od niza autoportreta nastalih u hotelima.

Rad predstavlja lično preispitivanje koncepta identiteta kroz autoportret i „nemesta“ kroz prostore hotela, kao i njihove međusobne veze.

Jasnin rad je izabran za vizualno rešenje ovogodišnjeg Beogradskog meseca fotografije 2023.

„Manual de gestos rusos” Albe Sere predstavlja seriju fotografija koja preispituje samu sebe, postavljajući pitanje kako se slike menjaju tokom vremena.

Sakupljajući dve godine fotografije u različitim zemljama koje je posećivala kao i snimke privatnog života autorka stvara novie narative u kome se brišu granice između ličnog i onoga što to nije.

Projekat je podržala Ambasada kraljevine Španije u Srbiji.

„Atnea” Rožera Grasasa je putovanje, fizičko i simbolično, kroz Evropu obeleženo depresijom i razočaranjem.

To je putovanje od severa ka jugu, od imućne do osiromašene Evrope, od savremene krize vrednosti do izvorne vrednosti ideja.

Izložbu je podržala Delegacija vlade Katalonije za jugoistočnu Evropu.

„Naručeni haos” Evgenija Zaetsa je projekat u kojem autor iz Kijeva istražuje u kojoj meri destrukcija i haos mogu da postanu dopadljivi i prijatni u vizuelnom smislu.

Kustoskinja izložbe je Ana Šćepanović.

„Jedan dan svaki dan” Zuzane Pustaiove je projekat koji istražuje tanku liniju kada se korisna rutina pretvara u patologiju. Izložbu je podržala Ambasada Slovačke u Srbiji i Konzulata za umetnost Slovačke.

„Novi talenti 2023” je konkurs za mlade fotografe i sastavni je deo svakog Beogradskog meseca fotografije, a na izložbi će biti predstavljeni projekti četvoro ovogodišnjih pobednika.

(Tanjug)

